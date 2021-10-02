8 Yaşındaki Bir Çocuk, Dünyanın En Genç Astronomu Olmaya Aday!

8 yaşındaki Brezilyalı bir çocuk, dünyanın en genç astronomu olmak için kollarını sıvadı. Nicole Oliveira isimli çocuk, NASA'ya (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) bağlı bir programın parçası olarak asteroit arıyor ve uluslararası seminerlere katılıyor.

Yürümeyi yeni öğrendiğinde gökyüzündeki yıldızları hedefleyen Oliveira, Güneş Sistemi posterleri, minyatür roketler ve Yıldız Savaşları (Star Wars) ile ilgili pek çok figürle dolu odasında bilgisayarında gökyüzünün görüntülerini inceliyor.

Gençlere kendi uzay keşiflerini yapma şansı vererek onları bilim ile tanıştırmayı amaçlayan, International Astronomical Search Collaboration (IASC) tarafından yürütülen Asteroid Hunters isimli projeye Oliveira da katıldı.

Oliveira Dünyanın En Genç Astronomu Rekorunu Kırabilir

Şimdiden 18 asteroit keşfettiğini söyleyen Oliveira, "Onlara Brezilyalı bilim insanlarının adını ya da annem veya babam gibi aile üyelerimin adını vereceğim" dedi. Oliveira eğer bulduğu asteroitler onaylanırsa (onay süresi birkaç yıl sürebilir) 18 yaşında rekor kıran İtalyan astronom Luigi Sannino'nun rekorunu kırarak dünyanın en genç astronomu olacak.

Oliveira'nın öğretmeni olan Heliomarzio Rodrigues Moreira, Oliveira'nın gözlem yeteneği ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Gerçekten inanılmaz bir gözü var. Görüntülerde asteroide benzeyen noktaları hemen fark edebiliyor ve sınıf arkadaşları gerçekten bir tane bulduğuna emin olamadığında onlara tavsiyelerde bulunuyor" dedi.

Rodrigues Moreira, en önemli şeyin ise bilgilerini diğer çocuklarla paylaşması olduğunu, bilimin yayılmasına çok büyük bir katkıda bulunduğunu belirtti.

Oliveira'nın Astronomi Tutkusu Nereden Geliyor?

Nicolinha'nın ailesi, bu yılın başlarında özel bir okula gitmek için burs aldıktan sonra yaklaşık 1.000 kilometre uzaklıktaki Fortaleza'ya taşındı. Bir bilgisayar bilimcisi olan babasının işini ve çalışmalarını taşındığı yerden sürdürmeye devam etmesine olanak sağlandı.

Oliveira'nın astronomi tutkusu ise yürümeye başladığı döneme uzanıyor. 43 yaşındaki annesi Zilma Janaca, "2 yaşındayken kollarını gökyüzüne doğru kaldırır ve bana bir yıldız ver derdi" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu astronomi tutkusunun ne kadar ciddi olduğunu 4 yaşına bastığında doğum günü hediyesi olarak bizden teleskop istediğinde fark ettik."

Nicolinha2012 kanalına sahip olan Oliveira, kanalında SN 1997D adlı bir süpernova keşfinde yer alan Brezilyalı gök bilimci Duilia de Mello gibi isimlerle de yaptığı röportajlara yer verdi.