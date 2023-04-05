Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!
Forbes'in yayınladığı Dünya Milyarderleri Listesi sonrası dünyanın en genç milyarderleri de belli oldu. İşte dünyanın en genç 15 milyarderi!
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Milyardeleri Listesi'ni yayınladı. Listede en dikkat çeken isimler tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi genç isimler oldu. Peki dünyanın en genç milyarderleri kimler?
Listeye göre ortalama bir milyarder 65 yaşındayken, en yaşlı isim ise sigorta uzmanı 101 yaşındaki George Joseph.
Sizler için listede dikkat çeken yaşça genç isimleri derlediğimiz bu listemizde 30 yaş ve altındaki en gence doğru sıralanan en milyarder 15 isim şu şekilde:
Dünyanın En Genç Milyarderleri
Ben Francis
- Yaş: 30
- Servet: 1.2 milyar $
- Şirket: Gymshark
Palmer Luckey
- Yaş: 30
- Servet: 1.7 milyar $
- Şirket: Oculus
Mark Mateschitz
- Yaş: 30
- Servet: 34.7 milyar $
- Şirket: Red Bull
Michal Strnad
- Yaş: 30
- Servet: 2 milyar $
- Şirket: Çekoslavak Grubu
Gustav Magnar Witzoe
- Yaş: 29
- Servet: 2.7 milyar $
- Şirket: SalMar ASA
Ryan Breslow
- Yaş: 28
- Servet: 1.1 milyar $
- Şirket: Bolt
Leonardo Maria Del Vecchio
- Yaş: 27
- Servet: 3.5 milyar $
- Şirket: Luxottica
Katharina Andresen
- Yaş: 27
- Servet: 1.5 milyar $
- Şirket: Ferd
Wang Zelong
- Yaş: 26
- Servet: 1.4 milyar $
- Şirket: CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide
Alexandra Andresen
- Yaş: 26
- Servet: 1.5 milyar $
- Şirket: Ferd
Kim Jung-Min
- Yaş: 21
- Servet: 1.7 milyar $
- Şirket: Nexon
Kevin David Lehman
- Yaş: 20
- Servet: 2.3 milyar $
- Şirket: DM-Drogerie Markt
Kim Jung-Youn
- Yaş: 19
- Servet: 1.7 milyar $
- Şirket: Nexon
Clemen Des Vecchio
- Yaş: 18
- Servet: 3.5 milyar $
- Şirket: Luxottica
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