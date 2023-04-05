Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

Forbes'in yayınladığı Dünya Milyarderleri Listesi sonrası dünyanın en genç milyarderleri de belli oldu. İşte dünyanın en genç 15 milyarderi!

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Milyardeleri Listesi'ni yayınladı. Listede en dikkat çeken isimler tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi genç isimler oldu. Peki dünyanın en genç milyarderleri kimler?

Listeye göre ortalama bir milyarder 65 yaşındayken, en yaşlı isim ise sigorta uzmanı 101 yaşındaki George Joseph.

Sizler için listede dikkat çeken yaşça genç isimleri derlediğimiz bu listemizde 30 yaş ve altındaki en gence doğru sıralanan en milyarder 15 isim şu şekilde:

Dünyanın En Genç Milyarderleri

Ben Francis

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 30
  • Servet: 1.2 milyar $
  • Şirket: Gymshark

Palmer Luckey

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 30
  • Servet: 1.7 milyar $
  • Şirket: Oculus

Mark Mateschitz

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 30
  • Servet: 34.7 milyar $
  • Şirket: Red Bull

Michal Strnad

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 30
  • Servet: 2 milyar $
  • Şirket: Çekoslavak Grubu

Gustav Magnar Witzoe

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 29
  • Servet: 2.7 milyar $
  • Şirket: SalMar ASA

Ryan Breslow

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 28
  • Servet: 1.1 milyar $
  • Şirket: Bolt

Leonardo Maria Del Vecchio

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 27
  • Servet: 3.5 milyar $
  • Şirket: Luxottica

Katharina Andresen

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 27
  • Servet: 1.5 milyar $
  • Şirket: Ferd

Wang Zelong

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 26
  • Servet: 1.4 milyar $
  • Şirket: CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide

Alexandra Andresen

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 26
  • Servet: 1.5 milyar $
  • Şirket: Ferd

Kim Jung-Min

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 21
  • Servet: 1.7 milyar $
  • Şirket: Nexon

Kevin David Lehman

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 20
  • Servet: 2.3 milyar $
  • Şirket: DM-Drogerie Markt

Kim Jung-Youn

Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

  • Yaş: 19
  • Servet: 1.7 milyar $
  • Şirket: Nexon

Clemen Des Vecchio

  • Yaş: 18
  • Servet: 3.5 milyar $
  • Şirket: Luxottica

Dünya'nın En Zengin İnsanı Tekrar Değişti!
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Dünya'nın En Zengin İnsanı Tekrar Değişti!

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