Dünyanın En Genç Milyarderleri Açıklandı!

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Milyardeleri Listesi'ni yayınladı. Listede en dikkat çeken isimler tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi genç isimler oldu. Peki dünyanın en genç milyarderleri kimler?

Listeye göre ortalama bir milyarder 65 yaşındayken, en yaşlı isim ise sigorta uzmanı 101 yaşındaki George Joseph.

Sizler için listede dikkat çeken yaşça genç isimleri derlediğimiz bu listemizde 30 yaş ve altındaki en gence doğru sıralanan en milyarder 15 isim şu şekilde:

Dünyanın En Genç Milyarderleri

Ben Francis

Yaş: 30

30 Servet: 1.2 milyar $

1.2 milyar $ Şirket: Gymshark

Palmer Luckey

Yaş: 30

30 Servet: 1.7 milyar $

1.7 milyar $ Şirket: Oculus

Mark Mateschitz

Yaş: 30

30 Servet: 34.7 milyar $

34.7 milyar $ Şirket: Red Bull

Michal Strnad

Yaş: 30

30 Servet: 2 milyar $

2 milyar $ Şirket: Çekoslavak Grubu

Gustav Magnar Witzoe

Yaş: 29

29 Servet: 2.7 milyar $

2.7 milyar $ Şirket: SalMar ASA

Ryan Breslow

Yaş: 28

28 Servet: 1.1 milyar $

1.1 milyar $ Şirket: Bolt

Leonardo Maria Del Vecchio

Yaş: 27

27 Servet: 3.5 milyar $

3.5 milyar $ Şirket: Luxottica

Katharina Andresen

Yaş: 27

27 Servet: 1.5 milyar $

1.5 milyar $ Şirket: Ferd

Wang Zelong

Yaş: 26

26 Servet: 1.4 milyar $

1.4 milyar $ Şirket: CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide

Alexandra Andresen

Yaş: 26

26 Servet: 1.5 milyar $

1.5 milyar $ Şirket: Ferd

Kim Jung-Min

Yaş: 21

21 Servet: 1.7 milyar $

1.7 milyar $ Şirket: Nexon

Kevin David Lehman

Yaş: 20

20 Servet: 2.3 milyar $

2.3 milyar $ Şirket: DM-Drogerie Markt

Kim Jung-Youn

Yaş: 19

19 Servet: 1.7 milyar $

1.7 milyar $ Şirket: Nexon

Clemen Des Vecchio