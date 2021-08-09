Dünyanın En Güçlü Camı Geliştirildi: Elmas Kadar Sert

Dünyanın en güçlü cam maddesi oluşturuldu. Geçici olarak AM-III olarak adlandırılan şeffaf malzemenin, yüksek teknoloji endüstrisinde geniş uygulamalara sahip olacağı düşünülüyor. AM-III elektrik akımını aktarma özelliğine sahip ve neredeyse silikon kadar verimli bir yarı iletkendir.

Cam kesmek için elmas kullanmak yeni bir şey değil ancak kuzey Çin'deki bir araştırma ekibi, elmasın yüzeyinde kolaylıkla derin bir çizik bırakabilen dünyanın en sert camsı malzemesini geliştirdi.

Çin'in Yanshan Üniversitesinden araştırmacılar da dahil olmak üzere birtakım araştırma ekibi, geçici olarak AM-III olarak adlandırılan yeni malzemenin olağanüstü mekanik ve elektronik özelliklere sahip olduğunu, ultra yüksek mukavemeti ve aşınması nedeniyle güneş pillerinin direnç uygulamalarında bulabileceğini kaydetti.

National Science Review dergisinde yayınlanan malzemenin analizi sertliğinin 113 gigapaskal'a (GPa) ulaştığını, doğal elmas taşının ise aynı testte genellikle 50 ila 70 puan aldığını ortaya koydu. Bilim adamları çalışmanın açıklamasında, "Sonuç olarak ölçümlerimiz AM-III malzemesinin elmasla karşılaştırılabilir ve bilinen diğer en güçlü malzemelerden üstün olduğunu gösteriyor" dedi.

Bilim adamlarına göre AM-III, hidrojene amorf silikon filmler gibi güneş pillerinde yaygın olarak kullanılan yarı iletkenlerle karşılaştırılabilir enerji absorpsiyon özelliklerine sahip.

Dünyanın en güçlü cam maddesi oluşturuldu

Elmas kristallerinde atomlarının ve moleküllerinin organize iç yapısı güçlerine ve sertliklerine katkıda bulunurken, AM-III'de ise araştırmacılar, moleküllerindeki düzen ve düzensizlik kombinasyonunun garip özelliklere yol açtığını keşfetti.

Araştırmacılar karbon atomunun yapay izotopu olan fullerenleri kullanarak, AM-III'ün en yüksek atom ve molekül sırasına sahip olduğu, değişen moleküler organizasyona sahip farklı türlerde camsı malzemeler üretmeyi başardı.

Bu molekül sırasını elde etmek için bilim adamları fullerenleri ezdi ve bir araya getirdi. Deney odasında yaklaşık 12 saat boyunca 25 GPa ve 1.200 santigrat derece yoğun ısı ve basınç uygulayarak malzemeyi soğutmak için eşit miktarda zaman harcadı.

Bilim adamlarının gözlemlediği sırayı daha da arttırmak, atomların ve moleküllerin kaotik olmasını gerektiren yarı iletkenliği ve diğer özellikleri potansiyel olarak öldürebilir. Araştırmacılar çalışmada, "Bu tür ultra sert, ultra güçlü, yarı iletken amorf malzemenin ortaya çıkışı, en zorlu pratik uygulamalar için mükemmel adaylar sunuyor" diye yazdı. Ancak çalışma sonucu ortaya konan ürünün ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik belirsiz.