Dünyanın En Güçlü Gelgit Türbini Elektrik Üretmeye Başladı

Üreticisi tarafından dünyanın en büyüğü olduğu söylenen devasa bir gelgit türbini elektrik üretmeye başladı. Dünyanın en güçlü gelgit türbini ile elektrik üretmek mümkün mü? İşte O2 türbini tarafından sunulan yeni yeşil enerji.

Günlük hayatta "türbin" kelimesini duyduğunuzda rüzgarı elektriğe dönüştüren dev yel değirmeni benzeri aygıtlar hayal ediyor olabilirsiniz. Ancak artık yeni bir tür türbin var: elektrik üretmek için su akımlarının gücünü kullanan gelgit türbinleri. Okyanusun dalgalarını elektriğe dönüştürmeye başlayan "dünyanın en güçlü gelgit türbini", temiz enerji için yeni bir çözüm sunuyor.

Dünyanın en güçlü gelgit türbini ile elektrik üretmek

İskoç mühendislik firması olan Orbital Marine Power'a göre, İskoçya anakarasının hemen dışındaki Orkney'deki Avrupa Deniz Enerjisi Merkezi ile bağlantılı olan 74 metre uzunluğundaki 680 tonluk O2 türbini, önümüzdeki 15 yıl içinde yaklaşık 2.000 İngiltere evinin yıllık elektrik talebini karşılamak için okyanus akıntılarının gücünü kullanacak.

Yeni gelgit türbini, Orkney'i oluşturan adalar arasında bir su kütlesinde yer alıyor ve denizaltı kablosuyla karadaki elektrik şebekesine bağlı. O2 türbininin arkasındaki şirket olan Orbital Marine Power, devasa donanım parçasının ilk ticari türbini olduğunu ve 15 yıllık geliştirme çalışmasının sonucu olduğunu söyledi. 200 millik su üzerinde taşınmadan önce Dundee'de inşa edildi.

Türbinin yüzer platformu, güçlü bir gelgit akışında demirlerle bağlanır, ancak güçlü akan nehirlerle de çalışabilir. Türbinin su altı rotorları, içinden geçen enerjiyi yakalar. O2 gelgit türbininin suya ilk kez girdiği anı hemen aşağıdaki videoda görebilirsiniz:

Ağır kitin piyasaya sürülmesi hakkında yorum yapan Orbital Marine Power CEO'su Andrew Scott, “Bu, O2 için önemli bir kilometre taşıdır ve Orbital'deki tüm ekibe ve tedarik zincirimize bu öncü yenilenebilir enerji projesini güvenli ve başarılı bir şekilde teslim ettikleri için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Scott açıklamasının devamında şunları ekledi: "Vizyonumuz, bu projenin yeni, düşük karbonlu bir sanayi sektörü yaratırken iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynamak için dünya çapında gelgit akışı kaynaklarının kullanılmasında tetikleyicisi olmasıdır."

CEO Scott ayrıca günümüz deniz enerjisi pazarının güneş ve rüzgar gibi diğer yenilenebilir teknolojilere kıyasla küçük olmasına rağmen, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin yeşil enerjiye giden daha fazla yol aradığını ve buna bağlı olarak bu durumun değişmeye hazır olduğunu belirtiyor.