Dünyanın En Güçlü GPU'su Nvidia Titan V Tanıtıldı

Her zaman olduğu gibi yine gelenek değişmedi ve Nvidia yıl bitmeden yeni Titan'ı duyurdu. Önümüzdeki yıla damgasını vuracak olan Titan V, dünyanın en güçlü ekran kartı olarak tanıtıldı. Ayrıca Titan V, Volta mimarisiyle gelen ilk tüketici GPU'su olmasıyla da dikkat çekiyor.

Genel anlamda bilimsel simülasyon ve yapay zeka yeteneklerine odaklı olarak üretilen yeni ekran kartı, 21.1 milyar transistör barındırıyor. Minimum 1.2GHz seviyesinde çalışan Titan V, 1.45GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Kartta 5120 CUDA çekirdeği ve 320 haritalama birimi bulunuyor ve işlem performansı 15 TFLOPS seviyesinde. Ayrıca tasarım olarak GTX 1080'e benzeyen Titan V, siyah ve altın rengiyle fark yaratıyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang yaptığı açıklamada "Titan V ile, Volta'yı tüm dünyadaki araştırmacılar ve bilim adamlarına sunuyoruz. Onların yapabileceklerini görmek için sabırsızlanıyorum." diyerek ekran kartının AI yeteneklerine vurgu yapmayı ihmal etmedi. Titan V, ABD için 2999 dolardan satışa sunuldu.