Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı

Son dönemde artan silahlanma yarışı endişe verirken, ABD merkezli The National Interest (NI) adlı askeri dergi, 2030 yılına kadar dünyada en güçlü kara ordularına hangi ülkelerin sahip olacağını yazdı.

ABD, Rusya, Fransa, Hindistan ve Çin’in önümüzdeki 10 yıllık süreçte dünyanın en güçlü kara ordularına sahip olacağını yazan dergi, söz konusu ülkelerin son teknoloji silahlara sahip olabilmeleri için her yıl milyarlarca dolar para harcadığını belirtti.

Askeri uzman Robert Farley, Amerikan The National Interest dergisindeki yazısında, ABD ordusunun 12 yıl sonra tüm savaşları kazanacak güçte olacağını ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Soğuk Savaş döneminden sonra Irak ve Afganistan da dâhil olmak üzere çeşitli askeri harekâtlarda önemli bir deneyim elde etiğini ifade eden Farley, Amerikanın dünyanın en büyük insansız hava araçları (İHA) filosuna ev sahipliği yaptığının altını çizdi.

"Rus ordusu 2030'da ölümcül bir güç olarak kalacak, ancak yine de ciddi sorunlarla karşılaşacak. Gelecekte teknolojilere erişim, ciddi bir sorun teşkil edebilir” diyen Farley, Avrupa ülkelerinin arasından sadece Fransa'nın güçlü silahlı kuvvetlerini koruyacağı söyledi.

Hindistan’ın da son yıllarda atağa geçtiğini belirten Farley, askeri teknolojileri ABD, Rusya ve Avrupa'dan temin etmek için ciddi harcamalar yaptığını ifade etti. Çin’in askeri varlığına da değinen Farley, Uzakdoğu ülkesinin en büyük avantajı olarak ‘sınırsız bir insan gücüne’ sahip olmasını gösterdi.