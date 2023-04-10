Dünyanın En Güçlü Roketi Starship Bugün Fırlatılabilir

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, dünyanın en güçlü roketi olan Starship'i fırlatmaya hazır! Uzay roketinin ilk yörünge fırlatma testinin bugün yapılması bekleniyor.

Dünyanın en güçlü roketi olarak adlandırılan Starship'in, Musk'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla hazır olduğu açıklanmıştı. Musk'ın paylaşımındaki kısa videoda da roketin fırlatma rampasındaki hali gözler önüne seriliyor.

10 Nisan (bugün) prova testinin yapılacağını aktaran Elon Musk, esas fırlatma testinin de önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğine işaret etti.

Starship Bugün Havalanıyor

Geçenlerde bir tweet paylaşan Musk, Starship'in tekrar fırlatılmaya hazır olduğunu ve gerekli düzenleyici onayının beklendiğini belirtti. Kesin olmasa da bugün fırlatma provası düzenlenmesi bekleniyor.

Provada sistemler kontrol edilecek ve herhangi bir sorun yaşanmazsa bir hafta sonra FAA yasal onaylı ilk entegre uçuş testi yapılacak. Tarihlerin değişme olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Olumsuz hava şartları deneme tarihlerini bir sonraki günlere taşıyabilir.

Yapılacak olan test uçuşunda SpaceX Super Heavy ve Starship fırlatma aracı, Starship'in atmosfere yeniden girişinden ve Hawaii yakınlarına inişinden önce Dünya yörüngesinde tam bir tur dönmeyi deneyecek.