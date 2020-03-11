Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı Koronavirüse Karşı Harekete Geçti!

Mevcut durumda en güçlü süper bilgisayar olarak bilinen IBM Summit, araştırmacılar tarafından Covid-19 ile mücadele için çalışmalarda yer almaya başladı.

En Güçlüsü

IBM Summit, koronavirüs ile mücadelede katkı sağlayabilecek olan kimyasal bileşikleri tanımlamak için çalışmalarda yer almaya başladı. Normal şartlar altında birkaç ay sürecek olan bazı hesaplamalar yaklaşık iki gün içerisinde tamamlandı. Bu araştırmanın sonucunda araştırmaya değer yetmiş yedi adet küçük moleküllü bileşik belirlendi.

IBM Summit, her biri iki adet IBM POWER9 işlemciden ve her biri altı adet NVIDIA Tensorcore V100 grafik işlemciden gücünü alan 4,608 sunucu düğümü sayesinde 200 petaflop işlem kapasitesine sahiptir.

Ulaştığımız sonuçlar koronavirüs için bir tedavi bulduğumuz anlamına gelmiyor. Ancak hesaplama hem gelecekteki çalışmalar için ışık tutacağı hem de bileşikleri tanımamız açısından yeni bir çerçeve sağlayacağı için umutluyuz.

Ülkemizde ilk vakası doğrulanan Corona Virüsü, küresel ölçekte hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. En güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.

IBM Summit Teknik Özellikleri

Mimari: 9,216 x POWER9 22-core ve 27,648 x NVIDIA Tesla V100

Güç: 13 MW

İşletim Sistemi: Red Hat Enterprise Linux

Depolama: 250 PB (1 Petabyte = 1.000.000.000.000.000 bayt)

Hız: 200 petaFLOPS

Kullanım Amacı: Bilimsel Araştırmalar