Dünyanın En Güvenli Şehirleri Açıklandı: Türkiye’den Hangi Şehirler Var?

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı. Araştırma firması Numbeo, suç işlenme oranlarını göz önünde bulundurarak dünyadaki en güvenli şehirleri listeledi. Şirket tarafından oluşturulan listede Türkiye’den altı adet şehir yer aldı. Liste ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın En Güvenli Şehirleri Listesi

Numbeo, dünya genelinde tüm şehirleri suç işlenme oranlarına göre sıraladı. Araştırma şirketi tarafından oluşturulan listede Türkiye’den de şehirler yer aldı. Hatta bir şehir, ilk 10’da yer almayı başardı. Peki, suç işlenme oranının en düşük şehirler neler? İşte dünya genelinde en güvenli kentler!

Araştırma firması tarafından oluşturulan listenin ilk sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi yer aldı. Abu Dabi kenti 88.67 puana sahip oldu. Listenin ikinci sırasında 88.52 puanla Katar’ın başkenti Doha yer alırken üçüncü sırada ise 85.80 puanla Tayvna’ın başkenti Taipei konumlanmayı başardı.

Listenin dördüncü sırasında 85.36 puan ile Kanada’nın Quebec şehri bulunurken beşinci sırada ise 83.17 puanla İsviçre’nin Zürih kenti yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kenti 82.95 puanla altıncı sırada konumlanırken Almanya’nın Münih kenti 82.61 puanla yedinci sırada konumlandı. Listenin sekizinci sırasında ise 82.45 puan ile Türkiye’nin Eskişehir kenti yer aldı. Eskişehir, Türkiye’den ilk 10’a giren tek şehir oldu. Listenin ilk 10 sırası şu şekilde:

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi – 88.67 puan Katar'ı başkenti Doha – 88.52 puan Tayvan'ın başkenti Taipei – 85.80 puan Kanada'nın Quebec kenti – 85.36 puan İsviçre'nin Zürih kenti – 83.17 puan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri – 82.95 puan Almanya'nın Münih şehri – 82.61 puan Türkiye’nin Eskişehir kenti – 82.45 puan İsviçre’nin Bern şehri Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki Irvine kenti

Türkiye’nin En Güvenli Şehirleri Neler?

Araştırma firması Numbeo tarafından oluşturulan listede Türkiye’den altı adet şehir yer aldı. Eskişehir, Türkiye’den ilk 10’a giren tek kent olmayı başardı. Peki, listede yer alan diğer şehirler neler? İşte Türkiye’nin en güvenli kentleri listesi: