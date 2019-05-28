Dünyanın En Güvenli Telefonu Bittium Tough Mobile 2 Tanıtıldı

Cep telefonlarının ne kadar güvenilir olduğu konusunun tartışıldığı günümüzde, Bittium Tough Mobile 2 Dünyanın en güvenli telefonu olarak tanıtıldı. Askeri birlikler tarafından savaş alanında kullanılabilen mobil cihazlar, büyük bir siber güvenlik çözümü sunabiliyor.

Bittium Tough Mobile 2 akıllı telefon ürününü yalnızca profesyonel olanlar kullanmıyor. Aynı zamanda kişisel olarak da bu cep telefonlarının tercih edebilirsiniz. Apple şirketinin en güvenli cep telefonları olarak sunduğu iPhone modelleri bile bu cep telefonlarıyla güvenlik konusunda yarışabilir.

Dünyanın en güvenli telefonu Bittium Tough Mobile 2 özellikleri

Bu akıllı telefon modelinde aynı zamanda Android 9 Pie kullanılıyor. Böylece güvenlik kod yazılımı çok daha katmanlı bir hale gelerek telefonu koruyabiliyor.

Birkaç şifreleme, kimlik doğrulama ve anahtar yönetimi gibi özellikler Bittium Tough Mobile 2 cep telefonu ile birlikte geliyor. Ayrıca telefonların ve şifreli veri aktarımlarının uzaktan yönetimini sağlayan Bittium Secure Suit yazılım ile de uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Gelin isterseniz hep beraber bu ürünün genel özelliklerine bir göz atalım.

Ekran: Eldivenle çalışabilen 5.2 Full HD

Ram: 4 GB

Kamera: 12MP arka ve 5MP ön

İşlemci: Snapdragon 670 SoC

Batarya: 3.000 mAh

Suya Dayanıklılık: MIL-STD-810G ile uyumlu IP67 sertifikası

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