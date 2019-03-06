Türk savunma sanayiinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü "OZAN" görücüye çıktı.

AA ’nın haberine göre, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde (BİLGEM), güvenlik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü "OZAN"ı ilk kez denedi.

Yüzde yüz yerli tasarımla geliştirilen OZAN, kompakt yapısı sayesinde yalnızca 1 kilo 480 gram ağırlığında. Dünyanın en hafif mayın dedektörü olan OZAN, bu sayede güvenlik birimlerine uzun menzilli görevlerde taşıma kolaylığı sağlıyor.

Üstün sensörleri sayesinde yanlış alarm oranını en aza indirgeyen OZAN, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı imkanı sunuyor.

Ayrıca sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekran, tespit edilen hedefin metal yoğunluğu hakkında detaylı bilgiler de verebiliyor. OZAN’ın ilk teslimatlarının yakın zaman sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Son olarak, Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK BİLGEM'de mikroişlemci, tümdevre tasarım ve üretimi, kripto çözümleri ve yarı iletken teknolojilerinde yapılan çalışmaları da inceledi.