Dünyanın En Hafif Uydusu Uzaya Gönderildi

Dünya'nın en hafif uydusu olma özelliğini taşıyan Kalamsat V2 isimli uydu bugün Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından Sriharikota uzay merkezinden yörüngeye gönderildi. Yapılan açıklamalarda Kalamsat V2'nin bir grup Hint'li öğrenci tarafından geliştirildiğine yer verildi.

ISRO Başkanı K Sivan yaptığı açıklamasında, 1 kilo 26 gram ağırlığındaki Kalamsat-V2'nin, "bugüne kadar yörüngeye gönderilen en hafif uydu" olduğunu duyurdu. Kalamsat-V2'nin, ISRO tarafından fırlatılan ve özel bir şirket tarafından üretilen ilk uydu olma özelliği taşıdığı da belirtildi.

Uydunun asıl amacının, telsiz operatörlerine yardımcı olmak ve "öğrencilere geleceğin bilim adamları ve mühendisleri olmaları açısından ilham vermek" olarak açıklandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uydunun yörüngeye gönderiminden sonra ISRO ve uyduyu geliştiren öğrencileri tebrik ettiği duyuruldu.

Hindistan'ın Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Kalamsat V2 uydusunun Uzaya ne zaman ulaşacağı hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Sizler Dünya'nın en hafif uydusu olma özelliğini taşıyan Kalamsat V2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uydu başarılı bir şekilde olarak uzaya gidebilir mi? Bizlere haberin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi yazmayı unutmayın! Görüşlerinizi bekliyoruz!