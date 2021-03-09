Dünyanın En Hızlı Bilgisayarı Kullanıma Hazır! İşte Özellikleri

Dünyanın en hızlı bilgisayarı kullanıma hazır. Yaklaşık 7 yıl önce Riken ve Fujitsi ortaklığıyla geliştirilmeyen başlayan süper bilgi işlem gücü, başta COVID-19 olmak üzere dünyanın sorunlarına odaklanacak. Fugaku isimli süper bilgisayarın detayları haberimizde.

Japon bilimsel araştırma enstitüsü Riken'de barındırılan Fugaku süper bilgisayarı için geliştirmeler, 2014 yılında Fujitsu ile iş birliği içinde başladı. Cihaz, ülkenin yüksek performanslı bilgi işlem altyapısının gelecekteki bir ayağı olacak şekilde tasarlandı.

Fugaku, yüksek çözünürlüklü, uzun süreli ve büyük ölçekli simülasyonlar gerçekleştirmek için tasarlandı ve 2019'da kullanımdan kaldırılan K süper bilgisayarın performansının 100 katına kadar çıkabilecek.

Dünyanın en hızlı bilgisayarı tamamlandı

9 Mart'ta süper bilgisayar Fugaku'nun geliştirilmesi tamamlandı ve makinenin kullanımına başlandı. Şu anda dünyanın en güçlü bilgisayarı olarak sıralanan donanım; Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim Bakanlığı'nın bir girişimi olan Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Altyapısı'nın çekirdeği olacak.

Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Kuruluşu (RIST), sistemin geniş kullanımını teşvik etmek için uygulamalara dayalı projeler seçmekle görevlendirilmişti. Sistemin deneme kullanımı, COVID-19 salgınıyla mücadele etmeyi amaçlayan projelerle Nisan 2020'de başladı.

Bilgisayarın ortak kullanımın başlangıcıyla ilgili olarak RIKEN Başkanı Hiroshi Matsumoto, “Bu, Fugaku için sadece bir başlangıç ​​ve onun muazzam potansiyelini gerçekten sergilediğini görmeyi dört gözle bekliyoruz. Her şeyden önce Fugaku ulusal teknolojidir. Uzun ömürlü ve sağlıklı bir toplum inşa etmeye, felaketleri hafifletmeye ve daha iyi enerji kullanımına yardımcı olacak araştırma sonuçlarına ulaşmak amacıyla yönetilecek." dedi.

442 petaflop gücündeki Fugaku, 148,8 petaflop performansa sahip IBM'in iki numaralı sistemden üç kat daha fazla kabiliyetle rakiplerinin çok önünde yer alıyor.

RIST Başkanı Yasuhide Tajima, “Ultra yüksek performanslı bilgisayar Fugaku tam ölçekli çalışmaya başlamak üzere. İnsanlık tarafından şimdiye kadar geliştirilen bu en güçlü 'dış beynin' bilgimizi genişletmeye yardımcı olduğunu, ancak hem zamanda hem de uzayda maddenin temeline dair daha derin öngörüler vermesini dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fujitsu Başkanı ve CEO'su Takahito Tokita ise bu önemli kilometre taşını kutlamaktan memnun olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

"Önemli dünya sıralamalarında dört ödül kazanan ilk süper bilgisayar olan Fugaku, büyük veri analizi ve yapay zeka ile süper bilgisayarların geleneksel gücü olan simülasyon gibi alanlarda olağanüstü performans gösterdi. Bu teknolojik başarılara ek olarak, Fugaku'nun dünyayı daha sürdürülebilir kılmak için büyük bir potansiyele sahip olması da önemli."