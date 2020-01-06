Dünyanın En Hızlı E-Spor Monitörü: ASUS ROG Swift 360Hz

NVIDIA, şu sıralar Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2020 fuarında şovunu yaptı. Dünyanın en hızlı e-spor monitörünü tanıttılar. İşte saniyelerin önem kazandığı e-spor turnuvalarında oyunculara büyük avantaj sağlayacak Nvidia e-spor monitörün özellikleri.

Tamindir olarak katıldığımız dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020 7 Ocak’ta başlayacak, 10 Ocak’a kadar sürecek. 360Hz’da çalışan, NVIDIA G-SYNC ile güçlendirilen dünyanın en hızlı e-spor monitörü ASUS ile birlikte geliştirilmiş. E-spor oyuncularının kare yırtılması sorununu yaşamadan, Counter Strike: Global Offensive, Rainbox Six: Siege, Overwatch, Fortnite gibi oyunları rahatça oynayabilecekleri monitör, G-SYNC’in 360Hz ve Değişken Yenileme Hızı teknolojileri ile kare yenileme hızı 3ms’den de kısa süreye düşürülmüş. Bu monitörü elde eden oyuncular kare yırtılma sorununu artık yaşanmayacak ve inanılmaz düşük gecikme süresi ile oyunları oynayacak. 60Hz monitörlere göre yüzde 37, 240Hz monitörlere göre de yüzde 4 daha iyi performans sergiliyor bu monitör. 240Hz ile 360Hz arasındaki farkın az olduğunu düşünebilirsiniz. Nvidia, beş kez CS:GO şampiyonu olan bir oyuncu ile monitörü test etmiş ve profesyonel oyuncunun dediğine göre 240Hz ile 360Hz arasında hemen fark edilebilecek derecede bir fark var.

ASUS ROG Swift 360Hz e-spor monitörü 24.5 inç 1080p form faktörüyle ile geliyor. Normal bir monitör veya TV’den altı kat daha hızlı olan ASUS e-spor monitörün özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz.