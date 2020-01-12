Dünyanın En Hızlı Monitörü: Asus ROG Swift 360Hz #CES2020

CES 2020'de tanıtılan teknolojik ürünleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda dünyanın en hızlı monitörü olan Asus ROG Swift 360Hz'ye yakından bakıyoruz. Asus ROG Swift 360Hz'nin tüm teknik özelliklerini sizlere aktarıyoruz.

Yenileme hızı ile oyuncuların kalbine taht kuracak olan monitör 24.5 inçlik panele sahip. Full HD çözünürlük sunan monitör üzerindeki kaplama sayesinde parlamaları önlemekte. Hemen aşağıda yer alan videodan Asus ROG Swift 360Hz'nin tüm teknik özelliklerini öğrenebilirsiniz. Keyifli seyirler!

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

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