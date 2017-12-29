Dünyanın En Hızlı Otomobili Regera'ya Çarpışma Testi

İsveçli otomotiv devi Koenigsegg, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaşmasının şerefine, sınırlı sayıda ürettiği ve astronomik bir fiyata sahip modeli Regera'yı paramparça etti!

Dünyanın en yüksek performanslı otomobillerini üreten Koenigsegg, Instagram'da 1 milyon takipçi sayısına ulaşmasını oldukça ilginç bir şekilde kutladı. Şirket, saatte 457 kilometre hıza çıkarak Bugatti'yi alt eden modeli Regera'yı dayanıklılık testine soktu.

Otomobil piyasasında olduğu kadar, sosyal medyada da oldukça aktif olan otomobil markası, Toplamda sadece 80 adet ürettiği ve 1.800 beygir gücündeki hiper otomobilinin ne kadar sağlam olduğunu herkese gösterdi.

Etiket fiyatı 1.9 milyon dolar olan otomobile tabiri caizse yapılmadık işkence kalmıyor. Yandan, arkadan ve önden yapılan çarpışma testlerinin yanı sıra, araca çekiçle dahi vuruluyor. Buna rağmen hiper otomobilin bu çetin dayanıklılık testinden oldukça başarılı geçtiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

1.590 kilogram ağırlında olan ve tamamen karbon fiber bir malzemeden üretilen Regera, 2015 yılında tanıtılmıştı.