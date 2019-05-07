Dünyanın En Hızlı Süper Bilgisayarı 600 Milyon Dolara Mal Olacak

ABD’li yonga üreticisi AMD ve süper bilgisayar üreticisi Cray, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını geliştirmek için bir araya geliyor. 2021 yılında tamamlanması beklenen proje, 600 milyon dolarlık bir maliyete sahip olacak.

Lawrence Livermore National Laboratory’de IBM tarafından üretilen Sierra süper bilgisayarı, bugünün en hızlı ikinci süper bilgisayarı, ancak Cray ve AMD yapımı Frontier adlı makine, bambaşka bir seviyede olacak.

ABD Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı ünvanına sahip olacak Frontier’ın 2021 yılına kadar inşa edileceğini söyledi.

Frontier’ın saniyede 1,5 milyon hesaplama yapabileceğini ve 1,5 exaflops'tan fazla işlem gücü üretebileceğini belirten ABD Enerji Bakanlığı, süper bilgisayarın nükleer ve iklim araştırması gibi alanlarda kullanılacağını açıkladı.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry bir basın açıklamasında, “Frontier'ın inanılmaz performansı, tüm Amerikalıların ve tüm dünyanın yaşamlarını ve ekonomik refahını artırmayı yönelik yürütülen bilimsel çalışmalara rehberlik edecek” dedi.

AMD, Frontier’ın en hızlı 160 süper bilgisayar kadar işlem gücüne sahip olacağını söyledi. Ortalama bir evdeki internet bağlantısından 24.000.000 kat daha büyük, saniyede 100.000 HD film indirebilen bir bant genişliği sayesinde şaşırtıcı miktarda veri işleyebilecek olan makine, aynı zamanda 7.300 metrekarelik büyük bir alana sahip olacak. Bu kabaca iki basketbol sahasına eşdeğer.

Öte yandan Frontier, ABD’ye Top500 süper bilgisayar sıralamasında ilk sırayı verse bile, listede Çin’in büyük bir dominantlığı bulunuyor. Zira Çin, listedeki 500 süper bilgisayardan 227’sine ev sahipliği yapıyor. ABD tarafında ise bu sayı 109.