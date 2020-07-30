Dünyanın En Hızlı Süper Bilgisayarı Almanya'da Kuruldu, Evrenin Kökenini Keşfedecekler

Dünyanın en hızlı süper bilgisayar teknolojisi Almanya’da kuruldu. Regensburg Üniversitesi’nden araştırmacılar, ARM tabanlı yeni Fujitsu A64FX işlemcili süper bilgisayar modeli PRIMEHPC FX700 ile evrenin kökenini keşfedecekler. Üniversite’nin QPACE4 (QCD Paralel Hesaplama Motoru 4) projesi, Fujitsu tarafından dünyanın en iyi süper bilgisayarı Fugaku için geliştirilen teknolojiye dayalı süper bilgisayar kullanılarak yeni öngörülere ulaşabilir.

Dünyanın En Hızlı Süper Bilgisayarı

QPACE4’ün kurulumu, Regensburg Üniversitesi’ni Fujitsu’nun en yeni seri olan A64FX işlemcilerle donatılan süper bilgisayarı PRIMEHPC FX700’ü kullanan ilk kullanıcı haline getiriyor. Bu işlemciler yüksek performanslı sunucular için en yeni komut seti mimarisi olan, enerji tasarruflu olmasıyla dikkat çeken Arm’ın Armv8.2-A SVE’si (Ölçeklenebilir Vektör Uzantısı) ile uyumlu.

Fujitsu PRIMEHPC FX700 Süper Bilgisayar Ne İçin Kullanılacak?

Regensburg Üniversitesi’nden bilim insanları, kuantum kromodinamiği (QCD) keşfetmenin bir parçası olarak sayısal simülasyonlar için hesaplama yeteneğindeki önemli artışı kullanıyor. Bu çalışma protonun iç yapısı da dahil olmak üzere temel parçacıkları daha iyi anlamayı ve neticesinde Büyük Patlama’dan hemen sonra evrenin durumunu belirlemeyi amaçlıyor. Süper bilgisayar ayrıca Regensburg Üniversitesi tarafından biyoinformatik alanında kanser araştırmacıları ve immünoloji odaklı olarak kullanılacak.

Fujitsu PRIMEHPC FX700 Süper Bilgisayar Özellikleri

QPACE4, Alman Araştırma Vakfı (DFG) tarafından finanse edilen SFB/TRR-553 çerçevesinde dördüncü süper bilgisayar. Fujitsu tarafından Japonya’nın Kobe kentindeki dünyaca ünlü RIKEN Bilişim Bilimi Merkezi ile birlikte geliştirilen süper bilgisayar Fugaku ile aynı işlemciyi kullanıyor.

A64FX işlemci Watt başına üstün performansın yanı sıra Ölçeklenebilir Vektör Uzantıları (SVE) içeriyor. Yüksek performanslı hesaplama (HPC) uygulamaları için geliştirilen bu işlemci, aynı matematiksel işlemin büyük miktarlarda veriye paralel olarak yapılmasına izin vererek karmaşık hesaplamaları hızlandırıyor. Buna ek olarak, işlemci çoğu uygulama için saf hesaplama gücü kadar önemli olan son derece hızlı bir ana belleğe (Yüksek Bant Genişliği Belleği veya HBM2) bağlanıyor ve oldukça dengeli bir hesaplama gücü, bellek bant genişliği ve ağ bant genişliği oranı sağlıyor. Bir başka önemli fark, Fujitsu sisteminin bilgi işlem gücünün grafik kartlarına dayanmaması. Bu, özellikle “Grand Challlenge/Büyük Meydan Okuma” olarak adlandırılan uygulamalar için gerekli olan büyük paralellik durumunda programlamayı çok kolaylaştırıyor.

Regensburg’de yeni bir süper bilgisayarın kurulması, üniversitenin Fujitsu ile özellikle HPC ve süper bilgisayarlara dayanan son derece güçlü iş birliğinin en son örneği. Üniversite, 2016 yılında Wuppertal Üniversitesi ile birlikte Köln yakınlarındaki Jülich Süper Hesaplama Merkezi’nde (JSC) kurulan Fujitsu QPACE3 süper bilgisayarının sahibi olmuştu.

Süper Bilgisayarı İlk Kullanan: Regensburg Üniversitesi

Regensburg Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Prof. Dr. Tilo Wetting şunları söylüyor: “Regensburg Üniversitesi’ne temel fizik ve insan sağlığının hayati yönleri üzerine araştırmalarımızı ilerletmek için en iyi süper bilgisayarı yine Fujitsu sağladı. Bu ortaklık uzun yıllar boyunca oldukça başarılı oldu. Fujitsu’nun hesaplama gücünü en üst düzeye çıkarma ve enerji tüketimini en aza indirme taahhüdünü alkışlıyoruz ve yanıt verme yeteneğinden çok etkilendik. Bu ileri teknolojiyi sunmak, kurmak, ayarlamak ve dağıtmak için harcanan zaman tam anlamıyla olağanüstü.”

Fujitsu’dan Rupert Lehner şunları söylüyor: “Fujitsu, yalnızca dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarını geliştiren seçkin bir sicile sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda HPC müşterilerimizin performans, uygulamalar ve hizmet konusundaki özel ihtiyaçlarını da anlıyoruz. Regensburg Üniversitesi ile ortaklığımız bu yaklaşımı örnekliyor ve oradaki araştırma ekibine Fujitsu teknolojisini kullanarak bir adım daha atmalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.”