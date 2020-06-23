Dünyanın En Hızlı Süper Bilgisayarı Belli Oldu! Yok Böyle Bir Güç

Uzun bir süredir seçimleri yapılan dünyanın en hızlı süper bilgisayarı sonunda belli oldu. ABD ve Çin gibi ülkelerin de katıldığı yarışta, Japonya birinciliği göğüslemeyi başardı. İşte karşınızda dünyanın en hızlı süper bilgisayarı.

Bilgisayarlardan beklenen donanımlar giderek çok üst seviyelere çıkmaya başladı. Normal şartlarda çok temel özellikler yeterli olurken, artık bu ihtiyaç daha ileri noktalara ulaşmaya başladı. Japonya'da geliştirilen bu süper bilgisayar, yaklaşık 415,53 petaflop işlem gücünde.

Süper bilgisayarlar listesinde zirvede

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının listelendiği yarışta; ikinci sırada yer alan süper bilgisayardan tam 2,8 kat daha hızlı demek mümkün. Cihazın geliştiricisi Riken’e göre Fugaku, dört kategoride de üst seviyede.

Tüm bu özelliklere bakıldığında; alanındaki ilk süper bilgisayar olma unvanına sahip. En son Kasım 2019’da yayınlanan sıralamada, en güçlü bilgisayar olarak tanımlanan Summit; saniyede 148,6 petaflop işlem gücüne sahipti. Yeni geliştirilen cihaz 2,8 kat daha güçlü.

Japonlar tarafından kendisine Fugaku denilen bilgisayar, saniyede 415 katrilyondan fazla işlem yapma gücüne sahip. ABD bu konuda üçüncü sırada, Çin ise dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor. Yeni geliştirilen bu süper bilgisayar ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.