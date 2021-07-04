Dünyanın En İnce Teknolojik Cihazı Üretildi: Sadece 2 Atom

Yapılan son araştırma doğrultusunda dünyanın en ince teknolojik cihazı üretildi. Tel Aviv Üniversitesindeki araştırmacılar, dünyanın en küçük ve en ince depolama aracını ürettiklerini açıkladılar.

Üretilen film, bir atom kalınlığında bor tabakası ve birbiri üzerinden kayan bir azot tabakasından oluşuyor. Üniversite, bu tür depolamanın elektronik cihazları hız, yoğunluk ve enerji tüketimi açısından önemli ölçüde iyileştirebileceğini söyleyerek elektrik bilgilerini depolayabildiğini ifade etti.

Mevcut teknoloji cihazlar, yaklaşık bir milyon atom (yükseklik, genişlik ve kalınlık olarak yaklaşık yüz atom) içeren küçük kristallerden oluşur, Yani yeni teknoloji sayesinde bu depolama cihazlardan bir milyon tanesi, aynı alana yaklaşık bir milyon adet olacak şekilde sıkıştırılabilir.

Dünyanın en ince teknolojik cihazı meraklandırdı

Projede yer alan araştırmacılardan Dr. Moshe Ben Shalom, cihazdaki daha az sayıda atomun hızı artırabileceğini ve enerji tüketimini azaltabileceğini dile getirdi. "Araştırmamız, modern yaşam tarzını destekleyen teknolojilerin birçoğunu oluşturan katı malzemelerdeki atomların ve elektronların davranışına ilişkin meraktan kaynaklanıyor" dedi.

Araştırmacılar iki boyutlu malzemeler kullandıklarını söylüyor: altıgen bir yapıda düzenlenmiş tek atom kalınlığında bor ve nitrojen katmanı. Deneylerinde, bu tür iki katmanı yapay olarak bir araya getirerek kristalin simetrisini bozmayı başardılar.

"Doğal üç boyutlu malzemeler, birbiri üzerine yerleştirilmiş çok sayıda katmandan oluşur ve her katman komşularına göre 180 derece döndürülür. Laboratuarda ise aynı türden atomları mükemmel bir şekilde örtüşecek şekilde yerleştiren, rotasyon olmaksızın paralel bir konfigürasyonda istifleyebildik. Ancak gerçekte, kristal bir katmanı diğerine göre hafifçe kaymayı tercih eder, böylece her katmanın atomlarının sadece yarısı mükemmel bir şekilde örtüşür."

Shalom, ince yapının elektronların sadece birkaç atom kalınlığındaki bariyerlerden hızlı ve verimli bir şekilde sıçramasına izin verdiğini ve bu sayede kuantum yeteneğine dayalı depolamayı mümkün kıldığını söyledi.

Araştırmayı yöneten doktora öğrencisi Maayan Wizner Stern ise teknolojinin bilgi depolamanın ötesinde başka uygulamalara da sahip olabileceğine inandığını ifade etti. Stern makalede yazdığı demeçte, "Bu teknolojinin dedektörlere, enerji depolamaya ve dönüştürmeye, ışıkla etkileşime katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bizim mücadelemiz, yeni serbestlik derecelerine sahip daha fazla kristal keşfetmek üzerine kurulu" ifadelerini kullandı.