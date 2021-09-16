Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni Arasında Bir Türk Var

Ankara'da yaşayan Selçuk Yaşar Arslan, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu. Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev alan Arslan, özellikle kız öğrencilerine sunduğu fırsatlarla ön plana çıkıyor.

ABD merkezli Varkey Vakfı tarafından düzenlenen Global Teacher Prize 2021 ödülleri arasında Türk bir öğretmen de vardı. Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Selçuk Yaşar Arslan, 50 finalist arasına girerek bu yılın en iyi öğretmenlerinden biri oldu.

Bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan Selçuk Yaşar Arslan; kız öğrencilere verdiği destek, dezavantajlı bölgelerde yaptığı çalışmaları ve iklim değişikliğine teknoloji destekli çözümleri ile jüri üyelerinin dikkatini çekmiş durumda.

Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu

8 bin 200 öğretmen arasında yarışan öğretmen Arslan konuyla ilgili verdiği demeçte, "Yarışmada bütün CV’nize bakıp inceleme yapıyorlar. Başvurduktan sonra nisan ayında ciddi bir mülakat için aradılar, zorlayıcıydı. Ardından finalist olduğumu öğrendim. Ben birçok proje yapmış olsam da kız öğrenciler ve iklim değişikliği çalışmalarıma dikkat çektiler." dedi.

Ödülü kazanan öğretmenlerden biri olarak çok mutlu olduğunu ifaden Arslan, "Öğrencilerle çalışmak ve onlarla çözüm önerileri bulup, projeler yapmak çok güzel. Öğrencilerim de çok başarılı. Bunları herkese anlatarak rol model olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Özellikle yeni meslektaşlarıma uluslararası alanda atılacak adımlar için örnek olmak istiyorum. Çok güçlü ve başarılı öğretmenlerimiz var çünkü. Şimdi gözler ekim ayında açıklanacak 10 finaliste çevrildi. Kasımda ise aynı komite tarafından 1 milyon dolar ödülü de kazanacak olan ‘Dünyanın en iyi öğretmeni. İlk 10 finalist arasına gireceğime inanıyorum.”

Özellikle kız öğrencilerle yaptığı çalışmalarını dile getiren öğretmen, teknoloji kullanımının geliştirilmesini sağladığına ve bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkardığını dikkat çekti.

“Teknolojiyle Buluşan Kızlar” adında bir proje geliştiren Arslan ve öğrencileri, farklı konulara çözüm sunan projeleriyle son 7 yılda 30’u aşkın uluslararası ve ulusal ödül kazanmayı başardı. Türkiye’de ise 3 kez "Yılın Öğretmeni", Microsoft tarafından da "Harikalar Yaratan Öğretmen" seçildi.

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