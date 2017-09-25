Dünyanın En İyi Akıllı Telefon Kamerası iPhone 8 Plus'da!

Yeni nesil iPhone'lar tanıtıldığından beri teknoloji dünyası her cihazı birbiriyle karşılaştırıyor. Karşılaştırma ölçütlerine bakıldığında iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X rakiplerinden bir hayli önde görünüyor. Çok sayıda akıllı telefon kamerasını test eden DxOMark ise iddialı bir girişle bu kıyaslamalara dahil oldu. DxOMark, iPhone 8 Plus'ın şimdiye kadar test ettiği en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğunu açıkladı.

iPhone'un yeni modelleri ile Android rakipleri arasında süren rekabet yeni bir boyut kazandı diyebiliriz. DxOMark'ın yaptığı testler kamera klasmanında iPhone 8 Plus'ı en iyi ilan etti. Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu DxOMark testinden tam 94 puan aldı. Kardeşi iPhone 8 ise 92 puanda kaldı. Android platformundaki rakipleri Google Pixel ve HTC U11'de 90 puanla üçüncülüğü paylaştılar.

DxOMark, pozlama ve kontrast, renk, otomatik odaklama, ayrıntı, ses, flaş ve daha fazlasını içeren çeşitli kategorilerde bu cihazları test etti. Test raporuna göre iPhone 8 Plus, özellikle açık havada çekilen görüntülerde etkileyici bir performans gösteriyor. Üstelik bir önceki nesile göre HDR, düşük ışıkta çekim ve flaş performansı da takdire şayan.

Yakın gelecekte iPhone 8 Plus'ı geçecek bir akıllı telefon kamerası ortaya çıkacak mı hep birlikte göreceğiz.