Dünyanın En İyi Akıllı Telefon Üreticisi Açıklandı

Dünyanın en iyi akıllı telefon üreticisi merak edilmekteydi. Yapılan çalışmalar neticesinde en iyi akıllı telefon üreticisinin hangisi olduğu belli oldu.

Dünyanın En İyi Akıllı Telefon Üreticisi Hangisi?

TrendForce analistleri, Apple'ın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 77,6 milyon iPhone ürettiğini iddia ediyor ve iPhone 12 modellerinin yaklaşık 69,8 milyona karşılık geldiğini belirtiyor. Apple, Avrupa'daki 2020'nin 4. çeyreğinde Samsung satışlarını geride bıraktıktan sonra gelen yeni bir rapor, Apple'ın küresel olarak aynı dönemde rakibinden 10 milyon daha fazla telefon sattığını söylüyor. Trendforce analistleri ayrıca olağan satış düşüşünün normalden çok daha düşük göründüğünü söylüyor.

TrendForce bir raporda " Küresel akıllı telefon satışlarında üst düzey modellerin payı 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle azalmış olsa da, Apple, 5G modellerini tanıtarak rüzgarları aşmayı ve pazar payını yakalamayı başardı." cümlelerine yer verdi.

Raporda, "Apple, 2020 yılının 4. çeyreğinde 77,6 milyon adet iPhone üretti, bu da bir önceki çeyreğe göre% 85 artışla Samsung'u geride bıraktı ve tüm akıllı telefon markaları arasında ilk sırada yer aldı." "Ayrıca belirtmek gerekir ki 2020 yılının 4. çeyreğindeki iPhone üretiminin yaklaşık % 90'ını iPhone 12 cihazları oluşturuyor." denildi.

Samsung, çeyrek bazda %14'lük bir düşüş bildirdi, bu da 2020'nin 4. çeyreğinde 67 milyon telefon ürettiği anlamına geliyor. TrendForce analistleri, Samsung'un Galaxy S21'i normalden daha erken piyasaya sürmesinin onu yeniden zirveye çıkarmasını bekliyor.

Dünya Genelinde Kaç Milyar Aktif iPhone Var?

Apple için muazzam bir kilometre taşı daha geride kaldı. Dünya çapında 1 milyardan fazla aktif iPhone olduğunu aktarılıyor. Tim Cook, Apple'ın kazanç görüşmesi sırasında, şu anda aktif kullanımda olan 1,65 milyar Apple cihazı olduğunu söyledi.

Apple, 2016'da milyarıncı iPhone'unu satmıştı ve Ocak 2019'da Apple 900 milyon aktif iPhone kullanıcısına ulaştığını açıklamıştı. Bir sözcü The Verge'e yaptığı açıklamada, Apple'ın son 90 gün içinde Apple servisiyle etkileşime girmiş olması durumunda bir cihazı aktif olarak kabul ettiğini söyledi. İstatistik, şimdiye kadar satılan iPhone'ların önemli bir kısmının, en azından Apple'ın tanımına göre aktif kullanımda kaldığını öne sürüyor.