Dünyanın En İyi İşverenleri Belli Oldu! Listede Türk Şirket de Var

Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu. Forbes Dergisi "Dünyanın En İyi İşverenleri 2019" listesini yayınladı. Listenin en başında teknoloji devi Google'ın ana şirketi olan Alphabet yerini aldı. Alphabet üçüncü defa listenin en başında olmayı başardı. Yayınlanan listede bir Türk şirket de yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında yazılım devi Microsoft yer almayı başardı. Microsoft'un ardından Red Hat geliyor. Red Hat'i de Apple takip ediyor. Yazılım şirketi olan SAP, 43. sıradan 5 sıraya çıkarken, Koç Holding 35. sıraya çıktı. Bir Türk şirketin Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde yer alması oldukça gurur verici.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu konu hakkında bir açıklamada bulundu. Levent Çakıroğlu açıklamasında "Dijital teknolojiler gibi, nesnelerin interneti, öğrenen algoritmalar ve biyoteknoloji gibi birçok gelişmenin olduğu bir dünyada yeni fırsatlar yaratmaya odaklanmak gerekiyor. Fırsatlar yaratmak için doğru çevresel koşullara da ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçek. Bu doğrultuda biz de topluluk olarak çalışma arkadaşlarımız için daha dinamik, esnek ve çevik iş ortamları yaratıyoruz" dedi.