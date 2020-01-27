'Dünyanın En Kötü Kedisi' Sosyal Medyanın Gündeminde: "Tam Bir Pislik Çıktı"

Amerika sınırları içerisinde bulunan bir hayvan barınağının 'dünyanın en kötü kedisi' için verdiği sahiplendirme ilanı sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Korkaklar için Uygun Değil"

Mitchell County Animal Rescue isimli hayvan sahiplendirme kurumu tarafından açılan ilanda dört yaşındaki Perdita isimli kedinin sahiplendirilmek istendiği belirtiliyordu. "Perdita ile tanışın, yalnız korkaklar için uygun değildir." yazılı ilanın içeriği, başlığından daha ilginç ve bir o kadar da komik. Söz konusu ilanda kedinin sevdiği ve sevmediği şeyler de paylaşıldı.

İşte ilanda yer aldığı kadarıyla Perdita'nın sevdiği şeylerden bazıları:

Bir daha asla mutlu hissetmemenize neden olacak şekilde ruhunuzun derinliklerine bakmak.

Kedi Tırmalaması isimli şarkı.

Hayvan Mezarlığı filmi.

Atlayarak korkutma (uzmanlık alanı)

Karanlık köşelerde gizlenme.

Yaşadığı yerin kraliçesi olmak.

Barınaktakileri hasta olduğu şeklinde kandırmak. (Veteriner de onun bir pislik olduğunu onaylıyor.

İşte ilanda yer aldığı kadarıyla Perdita'nın hoşlanmadığı bazı şeyler:

Pembe renk.

Yavru kediler.

Köpekler.

Çocuklar.

Dixie Chicks

Disney filmleri.

Noel

Herhangi birine sarılmak.

Eğlenceli diğer şeyler.

Hayvan sahiplendirme kurumu Perdita'yı sahiplenecek kişi için "sosyal açıdan uyumsuz bir insan ile sosyal açıdan uyumsuz olmaya hazır. ücretsiz bir şekilde." diyerek ilana son verdi. Yaklaşık sekiz bin kez paylaşılan gönderiye beş kin kez yorum yapıldı.115 adet sahiplenme başvurusu aldıklarını belirten kurum, aşırı talepten dolayı başvuruları bir süre sonlandırdıklarını ekledi.