Dünyanın En Küçük Akıllı Telefonu ABD’de Satışa Çıktı

Akıllı telefonlar piyasaya hakim olmadan önce, cep telefonlarının mümkün olduğunca küçük olması tercih edilirdi. Akıllı telefonlarla birlikte bu trend değişti ve telefonların boyutları yeniden büyümeye başladı.

Şu anda piyasada 6 inç’ten daha büyük boyutlu amiral gemilerini görmeye alıştık. Ancak bu trendin tam tersi yönde hareket eden bir şirket, dünyanın en küçük telefonunu tasarladı.

ABD’de satışa sunulan ve Palm adı verilen telefon sadece bir kredi kartı büyüklüğünde. Android işletim sisteminin son sürümüyle çalışan cihaz 350 dolardan (yaklaşık 2.050 TL) satılıyor.

Dünyanın en küçük telefonu ünvanının sahibi olan Palm, Google'ın uygulama mağazasındaki tüm Android uygulamaları da çalıştırabiliyor.

Ancak telefonun boyutlarının küçük olması, cihazın bataryasının da küçük olmasına neden olmuş. Gelen ilk yorumlara göre bu durum, telefonun sadece 4-5 saat kullanılabilmesine imkan veriyor.

Ayrıca ilk incelemelerde, telefonun Wi-Fi ve LTE özellikleri açısından da sınıfta kaldığı belirtiliyor.