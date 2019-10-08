Dünyanın En Küçük Akıllı Telefonu Palm, Ülkemizde Satışa Sunuldu! İşte Fiyatı

Dünyanın en küçük akıllı telefonu olarak adlandırılan Palm, ülkemizde satışa sunuldu. Akıllı telefonların ekranı gün geçtikçe büyürken, bazı akıllı telefonların ekranı ise küçülüyor. TCL Communication tarafından piyasaya sürülen Palm, 3.3 inçlik ekran boyutu ile dikkat çekiyor.

Anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları nedeniyle akıllı telefonlarda çok fazla zaman geçiriliyor. TCL Communication firması, tam da bu soruna odaklanıyor. TCL Communication, kredi kartı büyüklüğündeki Palm modeli ile insanların akıllı telefonlarda harcadığı zamanı en aza indirgemeyi amaçlıyor.

Palm modelinde “Life Mode” isimli bir özellik bulunuyor. “Life Mode” özelliği sayesinde cihazın ekranı kapalıyken bağlantı özellikleri de devredışı kalıyor, ekran açıldığında ise bağlantı özellikleri tekrar aktif hale geliyor. Böylece akıllı telefonları gün içerisinde daha az kullanmış oluyorsunuz. Bu özellik, çoğu kullanıcının hoşuna gitmeyecek olsa da akıllı telefon bağımlıları için biçilmiş bir kaftandır.

Palm Teknik Özellikleri

Dünyanın en küçük akıllı telefonu olan Palm, 70 gram ağırlığa sahip. 720p çözünürlüğünde LCD ekrana sahip olan Palm modelinde Android işletim sistemi bulunuyor. Palm’in ekranı Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Gücünü Snapdragon 435 işlemcisinden alan Palm’ın GPU tarafında ise Adreno 505 yer alıyor. 3 GB RAM’e sahip olan Palm modelinde 32 GB depolama alanı bulunuyor. Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, 800 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihazın arka tarafında 12 mp çözünürlüğünde kamera yer alırken, ön tarafında ise 8 mp çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ek olarak, Palm, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip.

Palm Türkiye Fiyatı

Palm, boyutu ve ağırlığının yanı sıra fiyatıyla da herkesi şaşırtmayı başarıyor. Siyah ve titanyum renk seçeneklerine sahip olan Palm, 2999 TL fiyat etiketine sahip.