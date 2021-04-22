Polaroid, Dünyanın En Küçük Analog Kamerasını Geliştirdi

Dünyanın en küçük analog kamerasını geliştiren Polaroid, ana odaklanan fotoğrafçılara özel kamerasını ön siparişe açtı. Kendi stilinizi yansıtabileceğiniz fotoğraflar çıkarmak için dünyanın neresine gittiğinizin bir önemi olmaksızın her yerde kullanabileceğiniz bu kameranın boyutu sizi oldukça şaşırtacaktır.

Polaroid'den Dünyanın En Küçük Analog Kamerası

Şipşak fotoğrafçılıkta özellikle son on yıl içerisinde muazzam bir biçimde değişiklik meydana geldi fakat şipşak kameraların kutulu yapısı onca değişime rağmen hiç bozulmadı ve aşağı yukarı aynı kaldı. Modern şipşak fotoğraf makineleri eski fotoğraf makinelerine kıyasla biraz daha hafifletildi fakat bu onları tam olarak ince yapmadı fakat bu tabii ki Polaroid'in fotoğraf makinesine kadar olan şeylerdi.

Polaroid'in yaptığı son fotoğraf makinesi, dünyanın ek küçük analog kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Boyutu tahmin edilebileceğinden çok daha küçük olan fotoğraf makinesinin boyutlarının 105 mm x 83,9 mm x 61,5 mm olduğu biliniyor. Fotoğraf makinesinin ağırlığı ise tek başına 242 grama denk geliyor.

Fotoğraf makinesinin tanıtım fotoğraflarına bakıalcak olursa makine sanki her an kırılabilecekmiş narin bir makine gibi tutuluyor. Üstelik Polaroid GO'nun küçük bir kamera olması, onu kolye ve benzeri aksesuarlarla tutmaya da olanak sağlıyor. Kolyenize bağlı bir şekilde sarkarken sadece bir iki parmağınızı kullanarak ölümsüzleştirmek istediğiniz anın fotoğrafını çekebilirsiniz.

Fotoğraf makinesi şu anda 120$ fiyat etiketi ile ön siparişe açık. Bu fotoğraf makinesini yalnızca Polaroid'in ürün sayfasından satın alabiliyorsunuz. Şimdi ön sipariş veren kullanıcılar, 27 Nisan'da gerçekleştirilecek resmi tanıtımdan önce fotoğraf makinesini teslim alabilecek. Aksesuarlara kolaylıkla takılabilen ve bir yerden bir yere giderken zahmetsizce taşınabilen fotoğraf makinesi, Polaroid ailesinin en küçük yeni üyesi olarak tanıtıldı.

Her yere götürebileceğiniz Polaroid GO ile yaratıcılık seviyesine yeni boyut kazandırmak isteyenler ön sipariş vermeye başladı. Peki, sizin bu fotoğraf makinesi ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizce küçük ve taşınabilir olması onu ilgi çekici yapıyor mu? Siz böyle bir fotoğraf makinesi satın almak ister misiniz? Polaroid'in yeni anlık fotoğraf makinesi hakkında bütün görüşlerinizi bizimle ve okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.