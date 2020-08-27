3D Yazıcı ile Dünyanın En Küçük Apple Bilgisayarını Yaptı

Apple, minimalist tasarım dili ile bilinir ve iMac gibi ürünler bunun kanıtı. Kullanıcıların çoğu tasarım revizyonu yapılmasına rağmen iMac’in şık ve kaliteli göründüğüne katılır. Mühendis/Tasarımcı Michael Pick, iMac’i küçülttü. İşte dünyanın en küçük iMac’i

Dünyanın En Küçük iMac'i Nasıl Yapıldı?

Apple’ın masaüstü bilgisayar modellerinden iMac, son olarak 27 inç boyutuyla geçtiğimiz ay tanıtıldı. Tasarımsal olarak değişiklik göstermeyen, donanımı yükseltilen yeni iMac, Türkiye’de de satışa çıktı ve fiyatı 16.000 TL’den başlıyor. Mühendis/Tasarımcı olarak tanınan Pick, iMac’i yeniden tasarladı diyebiliriz. Dünyanın en küçük iMac’ini nasıl yaptığını da YouTube üzerinden paylaştı. Video, iMac’in yapımına giden her işlemi gösteriyor.

İlginç bir şekilde iMac gücünü Raspberry Pi’den alıyor, bu da onu çok ince yapıyor. iMac’in ne kadar küçük olduğunu merak ediyorsanız videoda Redbull kutusuna odaklanabilirsiniz. Pick, üç boyutlu modelleme araçlarını kullanarak başlıyor. Daha sonra fikrini uygulamaya koymak için üç boyutlu yazıcıdan yardım alıyor. Üç boyutlu yazıcının iMac parçalarını nasıl kestiğini izlemek büyüleyici. Çerçeveler hazır olduğunda Raspberry ekrana yapıştırılırken kart birbirine vidalanıyor. Pick, Ethernet ve iki USB sürücüsünden kurtularak iMac’in boyutunu küçültüyor. Pick, sonra gümüş boya uyguluyor ve iMac çerçevesinin, arka kapağının ve ayağının kurumasını bekliyor. Son olarak Apple logosunu yapıştırıyor ve minyatür iMac gerçek iMac’i andırmaya başlıyor.