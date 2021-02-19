Dünyanın En Küçük Mikroçipi Tasarlandı: Bin Kat Daha Hızlı!

Grafenden dünyanın en küçük mikroçipi tasarlandı. Sussex Üniversitesi'nden fizikçiler, şimdiye kadarki en küçük mikroçiplerin grafen ve diğer 2D malzemelerden bir "nano-origami" tekniği kullanılarak yapılabileceğini buldu. Araştırmacılar grafenin yapısında bükülmeler yaratarak nanomateryalin bir transistör gibi davranmasını sağladılar.

Sussex Üniversitesi fizikçileri, mikroçip gibi davranan küçük bir nesne oluşturmak için grafene "nano-origami" tekniğini uyguladılar. Bu tasarım, bilgisayarların ve telefonların günümüz performanslarına kıyasla binlerce kez daha hızlı çalışmasına imkan tanıyabilir.

Grafenden yapılan dünyanın en küçük mikroçipi

Araştırmacılar, grafen ve diğer 2D malzemelerin yapısında kıvrımlar oluşturarak mikroçip tasarladılar. Bu kıvrımların elektronik ve nano-mekanik özellikler üzerindeki etkisi önceden yeterince bilinmiyordu.

Araştırmacılar, çeşitli nano-origami tekniği için atomik kuvvet mikroskobu ve Raman haritalamasına başvurdular. Grafenin bazı kıvrımlarında elektroniklerin yapı taşı olan transistör gibi davrandığı gözlemlendi. Bu şekilde katlanan bir grafen şeridi, mikroçip gibi davranabiliyor ve geleneksel mikroçiplerden 100 kat daha küçük olmasıyla merak uyandırıyor.

Çalışmayı yöneten Dr. Manoj Tripathi, "Bir cihaza yabancı malzemeler eklemek yerine, grafen ve diğer 2D malzemelerden yapılar oluşturabileceğimizi, yapıya belirli kıvrımlar ekleyerek yapabileceğimizi gösterdik" dedi ve şöyle devam etti: "Bu tür katlamalar yaparak, grafenden bir transistör gibi akıllı elektronik bileşenler oluşturabiliriz."

Ayrıca mikroçip oluşturmak için ilave malzeme eklenmesine gerek kalmıyor. Projedeki araştırmacılar, yeni elektronik bileşenleri üretmek için daha az enerji kullanabileceklerini düşünüyor. Bu sayede gelecekte daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir teknoloji bizi bekliyor olabilir. Araştırmacıların açıklamaları şu şekilde:

"Bir grafen katmanında nano-origami kullanarak mekanik bükülmeler yaratıyoruz. Bu nanomalzemeleri kullanmak bilgisayar çiplerimizi daha küçük ve daha hızlı hale getirecek. Bilgisayar üreticilerinin artık geleneksel yarı iletken teknolojisiyle yapabileceklerinin sınırında oldukları için bunun gerçekleşmesi kesinlikle kritik. Sonuçta bu, bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı gelecekte binlerce kez daha hızlı hale getirecek."

Sussex Üniversitesi araştırmacıları, mikroçip gibi davranabilen grafenlerin ne zaman ticarileştirileceğine dair hiçbir bilgi paylaşmadı. Son yıllarda bilgisayar üreticileri mikroçiplerin hızını önemli bir şekilde artırmada zorluk yaşıyor. Hatta birçoğu mevcut teknolojinin sınırlarına ulaşıldığına inanıyor.