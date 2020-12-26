Dünyanın En Küçük Nintendo 64 Tasarımıyla Tanışın

Dünyanın en küçük Nintendo 64'ünü geliştiren bu oyuncu, sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı. Bir YouTuber tarafından yeniden tasarlanan efsane konsol Nintendo 64, cep boyutuyla tekrar satışa sunulmalı mı sorusunu akıllara getiriyor.

Yaklaşık 20 yıl önce piyasaya sunulan ve oyun konsolları arasında önemli bir yere sahip olan Nintendo 64, bir hayranın cep boyutuna küçültülmesiyle yeniden gündemde. GmanModz isimli YouTuber, dünyanın en küçük taşınabilir Nintendo 64 olduğunu iddia ettiği bir makineyi kullanıcılara sunuyor.

Cep boyutundaki Nintendo 64'ü özellikle kayda değer kılan şey, bir emülatör veya özel bir PCB ile yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Önemli miktarda düzeltme geçirmiş gerçek bir Nintendo 64 anakartı kullanarak yepyeni bir konsol ortaya koymayı başaran YouTuber, Nintendo'nun efsane oyunu Zelda'yı oynamayı da ihmal etmedi.

Özel olarak tasarlanan bu N64 konsolun analog çubukları ise Switch Joy-Con'dan alınmış. Hem Twitter'da hem de YouTube'da cep boyuttaki Nintendo 64'ün detaylarını paylaşan GmanModz, konsolunun içine ait bir görüntü paylaşarak gerçek N64 anakartı kullandığını ortaya çıkardı. "Bana inanın, yeniden tasarlanmış en küçük PCB'yi değil gerçek bir N64 anakart kullandım" ifadelerini kullandı.

Geliştirici GmanModz'un açıklamasına göre cep boy Nintendo 64'ün pil performansı -doğal olarak- yeterli değil. Ayrıca Switch Joy-Con'dan alınan analog çubukları da eski oyunlar için yeterli kontrolü sağlayamıyor.

Dünyanın en küçük Nintendo 64'ünü siz de yapabilirsiniz

Sosyal medyadaki pek çok oyuncu yeniden tasarlanan bu Nintendo 64 ile ilgili çeşitli düşüncelere sahip. Bazı kullanıcılar Nintendo Switch yerine böyle bir konsolu tercih edeceğini söylüyorken, bazıları ise Nintendo 64'ün gerçek ruhunun bozulmaması gerektiğine işaret ediyor.

Ayrıca Nintendo'nun GmanModz'a bir dava açacağını düşünen kullanıcılar için; bu cep boyutundaki Nintendo 64 taşınabilir konsolları en azından halka açık olarak satılmadığı sürece mantıksal olarak bir sorun yaşatmaması gerekiyor.

Aslında bu gördüğümüz ilk taşınabilir N64 değil, ancak uzun süre boyunca en küçük Nintendo 64 unvanına sahip olacak gibi görünüyor. Eğer siz de Nintendo 64'ü yeniden tasarlamak istiyorsanız, yukarıdaki videoya göz atmayı ihmal etmeyin. Ayrıca yenilenen Nintendo 64 hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.