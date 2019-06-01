Dünyanın En Küçük Otonom Yarış Drone'u Geliştirildi

Hollanda’da bulunan Delft Teknik Üniversitesi’deki araştırmacılar, dünyanın en küçük otonom yarış drone’unu geliştirdiler. Çapı yaklaşık 10 cm olan drone’un ağırlığı ise sadece 72 gram. Tek kamerası ve küçük dahili işlemcisi sayesinde drone, pist boyunca otonom olarak uçuş gerçekleştirebiliyor. Küçük ve hafif yapısı onu, diğer teknoloji harikası rakipleri açısından oldukça sıkı bir rakip haline getiriyor.

Bu küçük drone, daha büyük ve daha hızlı olan rakiplerinin hızına erişebiliyor. Yarışlardaki en hızlı drone’lar genelde 2 m/sn hız ile hareket ediyor. Otonom drone’lar için genelde yüksek performanslı işlemci ve çoklu yüksek kaliteli kameralar ile lazer tarayıcılar gerekiyor.

Araştırmacılar geliştirdikleri algoritma sayesinde bu küçük otonom drone’u tasarlamayı başardılar. Drone, sadece üzerindeki itme ve çekme kuvvetleri gibi gerekli verileri yakalıyor. Ayrıca araştırmacılar ihtiyaç duyulan sensör sayısını azaltmak için drone’un öngörücü modelinde, sadece konumunu tahmin eden bir sensör kullandılar.

Araştırma takımı, geliştirdikleri algoritmayı kullanarak 4 kapıdan oluşan yarış pistinde, ortalama 2 m/sn hız ile drone’u yarıştırdılar. Ulaştığı bu hız, onun diğer daha büyük drone’larla baş edebileceği anlamına geliyor. Araştırmacılar drone’un, kapıların yerleri değiştirilse bile bu durumla başa çıkabileceğini söylüyor.

Daha küçük alanlardan geçebilme ve rotasını daha özgür belirleyebilme gibi avantajlara sahip olan drone gelecekte araştırma, kurtarma ve paket dağıtımı gibi görevlerde de kullanılabilir.