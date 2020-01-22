Dünyanın En Küçük Uçan Arabası İnsan Taşımaya Başladı

Toyota'dan ayrılan mühendisler tarafından kurulan SkyDive, uçan araba konseptleri üzerine çalışmaya başlamışlardı. Yakın zaman önce dünyanın en küçük uçan arabasını geliştirdiklerini açıklayan SkyDive, insanlı test uçuşları yapmaya başladıklarını aktardı.

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi tarafından Japon kaynaklara dayandırılarak yayınlanan haberlerde, şirketin insanlı uçuşları denemeye başladıkları belirtildi. Daha önce insansız şekilde uzaktan kumanda ile başarılı sonuçlar alan SkyDive, testlerini bir adım ileriye götürerek insanlı testlere başladı.

İlk insanlı testi başarı ile geçtiği belirtilen aracın önümüzdeki dönemde havadayken saatte 150 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor.

Daha önce açıkladığı şekilde 2020 yılında insanlı uçuş projesini gerçeğe dönüştüren SkyDive'ın bir sonraki hedefi ise 2023 yılında satışa çıkacak seviyeye gelmek. Önümüzdeki üç yıl boyunca yapacağı güncellemelerle aracını en iyi seviyeye getirmeye çalışacak olan ekip, 2023'te satışlara başlamayı düşünüyor.

2026 yılında aracını seri üretime sokmayı ve gerçek bir araba markası olarak pazarlamayı amaçlayan SkyDive'ın beklentileri karşılayıp karşıyalamaycağı ise henüz cevaplanması mümkün olmayan bir soru gibi görünüyor.