Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yaşayan 3 yaşındaki çocuk, dünyanın en küçük üstün zekalısı oldu. Yürümeye henüz yeni başlayan Kashe Quest isimli çocuk, periyodik tablodaki tüm elementleri ezbere biliyor ve hatta İspanyolca öğreniyor.

Dünyanın En Küçük Üstün Zekalısı 146 IQ Puanına Sahip

Yürümeye henüz yeni başlayan Kashe Quest isimli bir çocuk, sahip olduğu 146 IQ puanı ile Amerikan Mensa kulübunun en genç üyesi oldu. Mensa kulübüne üyeliğin yalnızca IQ testlerinde en yüksek puanları alan kişilerle sınırlı olduğunu belirtelim.

Haritada 50 eyaletin tamamını şekil ve konumlarına göre ayırt edebilen Kashe Quest, periyodik tablodaki tüm elementleri ezbere biliyor. 3 yaşındaki çocuk ayrıca İspanyolca öğreniyor ve tenis oynayabiliyor.

T24'teki habere göre Kashe Quest'in babası Devon Quest, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bize her zaman, çevresini keşfetme ve 'neden’ sorusunu sorma eğilimini gösterdi. Bir şeyi bilmiyorsa, onun ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmek ister ve öğrendiğinde onu uygular" şeklinde konuştu.

Paylaşılan bilgilere göre Kashe ilk kelimesini söyler söylemez becerileri hızlı bir şekilde gelişti. Kashe, ilk kelimesini söyledikten kısa süre sonra beş ya da daha fazla kelime içeren cümleler kurmaya başladı. Bunun üzerine Kashe'nin ebeveynleri, kızlarının yaşına kıyasla çok ileride olduğunu düşündü ve onu bir doktora götürdü.

Kashe'nin annesi Sukhjit Quest, konuya dair yaptığı açıklamada, "18 aylıkken muayene esnasında doktorun sorduğu sayı, şekil ve renk eşleştirmelerinde büyük bir başarı gösterdi. Doktoru bu durumun harika olduğunu ve araştırılması gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Doktorun bu sözleri üzerine Kashe'nin ebeveynleri, onu Mensa testi gerçekleştiren bir psikoloğa götürdü. Mensa testinde büyük bir başarı elde eden küçük kızın IQ'su 146 çıktı. Sukhjit, "Bence bu testi yaptırarak, onun zekasından emin olmuş olduk" sözlerini kullandı.

Diğer taraftan ailesi, bir görev yaparken hayal kırıklığına uğradığında ona "ilerlemesinden gurur duyduklarını" söylediklerini bu sayede Kashe’nın duygusal zekasını da geliştirmek istediklerini söyledi.

Çocuğunun ilerlemesi için yaşıtlarına ihtiyaç duyduğunu belirten Sukhjit, yeni tip koronavirüs salgını döneminde evde bir anaokulu açtı. Anaokulunun geçtiğimiz yılın ekim ayında 12 çocuğun katılımı ile açıldığı belirtildi. Sukhjit, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kashe, hala üç yaşında. Olması gerekenden daha büyük davranmaması için üzerinde baskıya maruz kalmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.