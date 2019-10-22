Dünyanın En Küçük Yazıcısı Her Yüzeye Baskı Yapabiliyor

Dünyanın en küçük renkli yazıcısını merak ediyor musunuz? PrinCube isimi yazıcı, şimdiye kadar gördüğünüz en küçük yazıcı olabilir. Adından da anlaşılacağı gibi küçük bir küp şekline sahip olan yazıcı, istediğiniz yüzeye istediğiniz şeyin baskısını yapmanıza olanak sağlıyor.

Indiegogo’da kitlesel fonlama (crowdfunding) sayesinde yatırımcılarla buluşarak ortaya çıkan cihaz, dünyanın en küçük taşınabilir yazıcısı olma vaadini sunuyor. Her ne kadar adında 'küp' ifadesi geçse de cihazın aslında 72 x 51 x 68 mm ölçüleriyle ne tam bir küp şekline ne de diğer klasik yazıcılar gibi bir yapıya sahip olduğu söylenemez.

PrinCube’un iddialı olduğu en önemli nokta 160 gram olmasıyla istediğiniz her yere taşınabilmesi. Üstelik yazıcı ile kağıt, tahta, metal, kumaş ve hatta cildiniz üzerine baskı yapabiliyorsunuz. Wi-Fi sayesinde cihazınızla eşleşebilen PrinCube ile yüklediğiniz herhangi bir resmi ya da yazıyı bastırabiliyorsunuz.

Yazıcıda bulunan kartuş ile 415 adet A4 sayfası kadar baskı yapılabiliyor. Altı saate kadar kullanım fırsatı sunan cihaz, USB-C ile şarj edilebiliyor. Cihazın baskı çözünürlüğü ise 1200 dpi olarak karşımıza çıkıyor.

TheGodThings isimli girişimin sunduğu cihaz, erken satışta 199 dolar yerine 99 dolar olmasıyla dikkat çekiyor. Kitlesel fonlama ile birlikte 1.5 milyon dolarlık hedefini, planlanandan üç hafta önce geçmeyi başaran PrinCube’un dağıtımı ise Kasım ayında başlayacak.