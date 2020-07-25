Dünyanın En Küçük Yazıcısı Geliştirildi: Selpic P1

Dünyanın en küçük yazıcısı Selpic P1, kitlesel fonlama platformu Indiegogo üzerinden bağışçıların karşısına çıktı. Boyutu nedeni ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz Selpic P1, istediğiniz zaman istediğiniz yerde yazdırma işlemini gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. 92 gram ağırlığa sahip olan Selpic P1 özellikleri ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Dünyanın En Küçük Yazıcısı Selpic P1 Özellikleri

Indiegogo isimli kitlesel fonlama platformunda Selpic P1 için 20 bin dolarlık bir hedef belirlendi ancak Selpic P1, şu an 34 bin doları aşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde geliştirilen Selpic P1, oldukça küçük bir boyuta sahip.

8 farklı renkte baskı yapabilen Selpic P1 için Android, iOS, Mac ve Windows platformlarında özel uygulama bulunuyor. Uygulama üzerinden Wi-Fi veya Bluetooth ile Selpic P1'e metin komutu gönderebilir ve hemen ardından yazıcıyı kalem gibi tutarak yazma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yazıların haricinde istediğiniz şekilleri ve karekodu da yazdırabilirsiniz. Selpic P1'in hemen her yüzeyde baskı işlemini gerçekleştirebildiği iddia ediliyor.

600x600 DPI çözünürlüğüne sahip olan Selpic P1, saniyede 18 milyon mürekkep damlası atabiliyor. Selpic P1, sahip olduğu 210 mAh batarya kapasitesi sayesinde 3 saatten fazla çalışabilme imkanı sunuyor. Selpic P1, USB-C üzerinden şarj edilebiliyor.

Selpic P1 için geliştirilen uygulama speech-to-text teknolojisini de destekliyor. Speech-to-text teknolojisi sayesinde uygulama ile Selpic P1'e sesli metin komutları gönderebiliyorsunuz. Bu durum, Selpic P1 ile yazdırma işlemini oldukça pratik bir hale getiriyor.

Dünyanın En Küçük Yazıcısı Selpic P1 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Önsiparişe sunulan Selpic P1, 99 dolar fiyat etiketine sahip. Selpic P1'in kartuş önsipariş fiyatı ise 39 dolar olarak belirlendi. Önsipariş işlemini gerçekleştiren kişilere Eylül 2020 tarihinde Selpic P1'in gönderilmeye başlanacağı söyleniyor.

Selpic P1 tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Selpic P1 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Selpic P1 hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.