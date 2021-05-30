Dünyanın En Pahalı Steam Hesabı Belli Oldu!

Steamladder'dan alınan verilere göre dünyanın en pahalı Steam hesabı, değeri ile dudak uçuklatıyor. Steam hesabının değerini ise hesapta bulunan video oyunları değil, oyuncunun video oyunlarına verdiği emek belirliyor. Peki, Steam'de en değerli hesap kimin ve ne kadar fiyata satılabilir?

Dünyanın En Pahalı Steam Hesabı Ne Kadara Satılabilir?

Steamladder tarafından sağlanan verilere göre Steam'deki en değerli hesap çevrim içi oyun mağazasında 11 yıllık bir geçmişe sahip olan st4ck isimli kullanıcıdan geliyor. Oyuncunun hesabının değeri ise 279.114 dolara denk geliyor. Bu TL'ye çevrildiğinde ise hesabın değeri 2.388.545 TL'ye dayanıyor.

Bir Steam hesabının değerini hesapta bulunan video oyunları olmadığının altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Humble Bundle kullanıcısı olan herkesin bildiği üzere oyuncular normalde oldukça pahalı olan video oyunlarını bazen ücretsiz olarak kütüphanesine ekleme fırsatı elde edebiliyor. Bu tür fırsatların peşinde olan oyuncuların kütüphanesindeki oyunların tamamına değil, bir kısmı için ödeme yaptığı söylenebilir.

Peki, st4ck'in hesabını bu kadar değerli hale getiren unsur ne olabilir? Dünyanın en değerli hesabının sahibi olan St4ck'in başarısı elde ettiği rozetlerden kaynaklanıyor. Rozetler elbette tek başına yeterince etkileyici olmayabiliyor. Oyuncular için önemli olan nokta, rozetlerin Steam hesabının seviyesi üzerinde nasıl bir etkisi olduğundan geçiyor.

St4ck'in sahip olduğu video oyunlarına bakılacak olursa bu video oyunların değeri yaklaşık 36.232 dolar. Bu, hesabın toplam değeri üzerinde büyük etkisi olan rozetlerin yanında oldukça düşük bir sayı. Bu nedenle rozet ve oyunlar arasında bir kıyaslama yapılacak olduğunda oyunların çok da bir önemi kalmıyor.

İlk 10 içinde rozet değeri 1000 doları aşabilen tek kullanıcı St4ck oldu ve yüksek değere sahip hesaplar arasında önemli bir ayrıcalık elde etti. Çoğu yüksek değerli hesap sadece çok büyük ve pahalı oyunlardan oluşan bir kütüphaneye sahip.

St4ck'in değerli hesaba sahip oyunculardan farkı ise bunu sadece rozet biriktirerek elde etmesi oldu. Oyuncunun çeşitlilik anlayışı, 20.000'den fazla oyuna sahip olsa da zamanının çoğunu sadece bir oyunda geçiren diğer oyunculardan daha iyi bir hesaba sahip olmasını sağladı.