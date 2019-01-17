Dünyanın En Popüler Kahve Türlerinin Soyu Tükeniyor!

“Kahve içmeden güne başlayamıyorum” diyenlerdenseniz, bu haberimizi kaçırmamanızda fayda var. Araştırmalar, vahşi doğada bulunan kahve türlerinin yüzde 60’ının neslinin tükenme noktasında olduğunu gösteriyor.

Science Advances dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, Kew Royal Botanic Gardens'taki araştırmacılar, gittikçe korkutucu bir hal alan iklim değişikliğinin ve buna bağlı olarak orman alanlarının azalmasının, kuraklıkların ve bitki hastalıklarının, kahvenin geleceğini tehlikeye attığını söylüyor.

İngiltere ve Etiyopya’daki bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya göre, 124 çeşit yabani kahveden yüzde 75'i tükenme riski altında. 124 türün yaklaşık 35'i ise koruma alanı olmayan noktalarda yetişiyor.

Kew Royal Botanic Gardens Başkanı Aaron P. Davis, Amerikan CNN kanalına verdiği demeçte, “Hatırlanması gereken en önemli şey, kahvenin yetişebilmesi için bir orman habitatı gerektiği gerçeğidir. Dünyadaki ormanlık alanların yok edilmesi, vahşi kahve türlerini endişe verici bir oranda etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek, özellikle ticari üretim için en popüler kahve türlerinden biri olan Arabica için hiç de parlak görünmüyor. Önceki araştırmalar, Arabica’nın neslinin 2080 yılında tükenebileceğini gösteriyordu. Söz konusu kahve türü, oldukça sınırlı bir genetik stoktan geliyor. Bu nedenle, iklim değişikliği ile zararlı böcek ve hastalıklar gibi diğer tehditlerle başa çıkması pek mümkün görünmüyor.

Davis, belirli tropikal ülkelerde, Afrika’da ve iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ormanlık alanlarda, acil şekilde eyleme geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Davis ayrıca, kahve için daha parlak bir gelecek sağlamak adına nispeten az yaygın olan kahve türlerine yönelinebileceğini de söylüyor.

Çalışma, hükümetleri ve Starbucks gibi ticari üreticilerini kahve türlerine yönelik koruyucu politikaları artırmaya ve daha fazla tohum istiflemeye çağırıyor.

“Gelirinin büyük bir kısmını kahve ihracatından sağlayan birçok ülke bulunuyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki çiftliklerde kahve üreten 100 milyon insanın olduğu tahmin ediliyor” diyen Davis, çalışmanın bulgularının yalnızca kahve içenleri ilgilendirmediğini vurguluyor.

Örneğin; Etiyopya. Vahşi Arabica kahvesinin doğal doğduğu yer olan ülke, Afrika'nın en büyük kahve ihracatçısı konumunda. Reuters 'a göre, ülkenin yıllık kahve ihracatı tam 1 milyar dolar. Ayrıca ülkede 15 milyon Etiyopyalı kahve üretiminde çalışıyor.