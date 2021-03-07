Dünyanın En Popüler Koronavirüs Aşıları Açıklandı

Dünyanın en popüler koronavirüs aşıları belli oldu. Peki, en fazla onay alan COVID-19 aşıları hangi firmalara ait? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın En Popüler Koronavirüs Aşıları Listesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisini altına alan yeni tip koronavirüs salgını hala devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 2,5 milyonu aşkın kişi, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken 116 milyon kişi ise virüse yakalandı. COVID-19 salgınını sonlandırmak için dünya genelinde birçok firma aşı geliştirdi ve uzun bir süredir aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sputnik V isimli Twitter hesabı üzerinden en popüler COVID-19 aşılarının listesi paylaşıldı. Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının yer aldığını görüyoruz. AstraZeneca ile Oxford'un koronavirüs aşısı toplamda 49 ülkeden onay aldı. İlk aşıda yarım doz, ikincisinde ise tam doz verilen gönüllülerde etkinlik oranı yüzde 90 olarak açıklanmıştı. Bu oranın daha önce yüzde %62 olduğu belirtilmişti.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı ikinci sırada yer aldı. 45 ülkeden onay almayı başaran Sputnik V aşısının etkinlik oranı yüzde 91,6 olarak açıklanmıştı.

Listenin üçüncü sırasında ise Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen aşı yer aldı. BioNTech ile Pfizer'ın aşısının 43 ülkeden onay aldığını görüyoruz. Söz konusu aşının %95 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

Paylaşılan listenin dördüncü sırasında ise ABD merkezli Moderna firması tarafından geliştirilen aşı bulunuyor. 19 ülkeden onay alan Moderna aşısı, %94,1 oranında koruma sağlıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

AstraZeneca Sputnik V Pfizer Moderna Snipharm Sinovac CanSino Johnson & Johnson

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