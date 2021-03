Dünyanın En Popüler Koronavirüs Aşıları Açıklandı

Dünyanın en popüler koronavirüs aşıları belli oldu. Peki, en fazla onay alan COVID-19 aşıları hangi firmalara ait? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisini altına alan yeni tip koronavirüs salgını hala devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 2,5 milyonu aşkın kişi, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken 116 milyon kişi ise virüse yakalandı. COVID-19 salgınını sonlandırmak için dünya genelinde birçok firma aşı geliştirdi ve uzun bir süredir aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sputnik V isimli Twitter hesabı üzerinden en popüler COVID-19 aşılarının listesi paylaşıldı. Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının yer aldığını görüyoruz. AstraZeneca ile Oxford'un koronavirüs aşısı toplamda 49 ülkeden onay aldı. İlk aşıda yarım doz, ikincisinde ise tam doz verilen gönüllülerde etkinlik oranı yüzde 90 olarak açıklanmıştı. Bu oranın daha önce yüzde %62 olduğu belirtilmişti.

