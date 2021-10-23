Dünyanın En Popüler Spor Oyunu Belli Oldu

Dünyanın en popüler spor oyunu açıklandı. Peki, en çok oynanan spor oyunu nedir? Paylaşılan istatistiki bilgiler, merak edilen soruların yanıtlarını gözler önüne serdi. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın En Popüler Spor Oyunu FIFA 22 Oldu

EA Vancouver ve EA Romania stüdyoları tarafından geliştirilen futbol oyunu FIFA 22'nin ilk 22 gününe ait istatistiki bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan istatistiki bilgilere göre FIFA 22, en popüler spor oyunu olmayı başardı.

Electronic Arts'ın yeni futbol oyununun dünya çapında 200'den fazla ülkede oynandığı açıklandı. Oyuncular, FIFA 22'de günde ortalama 89 milyon maç yapıyor. Oyunda toplamda 2,1 milyar maç yapıldığı belirtildi.

Paylaşılan istatistiklere göre FIFA serisinin yeni oyununda toplamda 5 milyar gol atıldı. 46 trilyon dakika boyunca oynanan futbol oyununda en fazla seçilen takım Paris Saint-Germain (PSG) oldu. Oyuncular, söz konusu yapımda PSG takımını 15 milyon kez seçti.

Volta Football modunda toplamda 21 milyon maç yapılırken Pro Clubs isimli modda ise 58 milyon adet maç düzenlendi. Kariyer modunda toplamda 3,1 milyon yeni takım oluşturuldu.

FIFA serisinin yeni oyunu 1 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Oyun sadece 22 gün gibi kısa bir süre içerisinde büyük bir popülerlik elde ederek başarının altına imza atmayı başardı.

FIFA Serisinin İsmi Neden Değişecek?

Electronic Arts (EA), yakın bir tarihte yayımlamış olduğu basın bülteninde video oyunu serisi FIFA'nın yakın zamanda isminin değişebileceğine işaret etmişti. Şirket, yayımladığı basın bülteninde EA Sports markası altında piyasaya sürülen futbol oyunlarının yeniden adlandırılması ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtmişti.

The New York Times'ta yer alan habere göre EA ve FIFA arasındaki mevcut 10 yıllık anlaşma 2022 yılında sona erecek. Anlaşmanın uzatılması için bu yıl içerisinde iki tarafın anlaşması gerekiyor fakat ortaya çıkan bilgilere göre FIFA ile EA bir anlaşmaya varamadı.

Ortaya çıkan bir rapora göre FIFA, dört yılda bir Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar gibi çok yüksek bir miktar istiyor. Bu miktar, şirketin şu anda ödediği lisans ücretinin iki katından fazlasına denk geliyor. Olası bir 10 yıllık anlaşmada, EA, FIFA'ya toplamda yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar ödemek zorunda kalabilir.