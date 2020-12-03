Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Belli Oldu!

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı. Sağlık ve güvenlik hizmetleri şirketi International SOS tarafından dünyanın risk haritası oluşturuldu. Peki, oluşturulan haritalarda Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? International SOS şirketi tarafından paylaşılan harita ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Listesinde Türkiye Kaçıncı Sırada?

Sağlık ve güvenlik hizmetleri şirketi International SOS tarafından dünyanın en tehlikeli ülkeleri haritası paylaşıldı. Güvenlik riski, yeni tip koronavirüs yerel operasyonlarının risk düzeyi ve koronavirüs öncesi olmak üzere üç farklı harita oluşturuldu.

Güvenlik Riski Haritası

Oluşturulan haritada koyu kırmızı renkte gösterilen ve dünya üzerindeki en tehlikeli ülkelerin Libya, Irak, Suriye ve Afganistan, Mali, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Somali olduğu belirtildi.

Haritada kırmızı renkte gösterilen ve güvenlik riski konusunda yüksek risk kategorisinde yer alan ülkeler arasında Pakistan, Mısır, Cezayir, Sudan, Nijerya, Papua Yeni Gine, Venezuela, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler bulunuyor.

Haritada turuncu renkte gösterilen Türkiye, orta seviye güvenlik riski kategorisinde yer aldı. Orta seviye güvenlik riski kategorisinde yer alan diğer ülkeler ise Kuzey Kore, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Kazakistan, İran, Brezilya, Bolivya, Peru, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Etiyopya, Nijer, Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Endonezya ve Filipinler oldu.

SOS International şirketi tarafından oluşturulan haritada sarı renkte gösterilen ülkeler ise düşük güvenlik riski olarak nitelendirildi. Düşük güvenlik riski kategorisinde Çin, ABD, Kanada, Güney Kore, Japonya, Belarus, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, İsveç, Portekiz, Gana, Senegal, Özbekistan, Avustralya ve Arjantin gibi ülkeler bulunuyor.

Haritada yeşil renkte gösterilen ve güvenlik riskinin en düşük olduğu ülkelerin Grönland, İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsviçre, Slovenya ve Lüksemburg olduğu belirtildi.

Yeni Tip Koronavirüs Yerel Operasyonları Haritası

International SOS tarafından paylaşılan Yeni tip koronavirüs yerel operasyonları haritasında mor renkte gösterilen Rusya, Ukrayna, Avusturya, Libya, Suriye, Irak, Tunus, Cezayir, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti “Yüksek” olarak belirtildi.

Mavi renkte gösterilen ABD, Brezilya, İran, Yemen, Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda, Portekiz, İtalya ve Yunanistan ülkeleri “Orta” olarak işaretlendi. Gri renkte gösterilen ve “Düşük” olarak işaretlenen ülkeler arasında Türkiye, Çin, Kanada, Avustralya, Meksika, Norveç, Finlandiya ve Küba gibi ülkeler yer aldı.

Koronavirüs Öncesi Tıbbi Risk Haritası

Koronavirüs öncesi tıbbi risk haritasında en yüksek risk grubunda yer alan ülkeler arasında Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Kuzey Kore, Güney Sudan, Yemen, Somali, Nijer, Ruanda ve Venezuela yer alıyor.

Yüksek risk grubunda yer alan ülkeler arasında Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan, Mali, Çad, Sudan, Etiyopya, Nijerya ve Bolivya bulunuyor. Rusya, Pakistan, Çin, Brezilya, Arjantin, Filipinler ve Endonezya ülkeleri ise değişken olarak sınıflandırıldı. Orta risk olarak işaretlenen ülkeler arasında Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Ukrayna, Bulgaristan, Meksika ve Peru yer alıyor.

Düşük risk grubunda yer alan ülkeler arasında ise Türkiye, ABD, Kanada, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Güney Afrika bulunuyor.