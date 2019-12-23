"Dünyanın En Ucuz Amiral Gemisi" Pocophone'un Yeni Modeli Geliyor

Pocophone sadece bir cihaza sahip olmasına rağmen Xiaomi'nin bir parçası olarak oldukça geniş kitleye ulaştı ve şimdi de şirketin başka bir model üzerinde çalıştığı doğrulandı. İşte 2020 yılında sunulması beklenen Pocophone F2.

Bu haber, Twitter'da "2020'de POCO'dan daha fazlasını duyacaksınız" şeklinde bir tweet atan Pocophone'un Genel Müdürü Alvin Tse'ye dayanıyor. Çinli üreticinin ilk modeli dünyanın bazı bölgelerinde 'Poco F1' olarak piyasaya sürülmesiyle birlikte tanınmış ve ucuz fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu arada Müdür Tse'nin tweet'i yayınlandıktan sonra oldukça hızlı bir şekilde silindi. Bu çeşitli şeyler anlamına gelebilir ancak şirketin yeni bir model üzerinde çalıştığını kanıtlıyor. Beklenen Pocophone F2, 2020'de tanıtılacak gibi gözüküyor olmasına rağmen son 18 veya 24 aydaki tüm yeni teknolojilere sahip olacak.