Dünyanın En Ucuz Telefonunu Görünce Şaşıracaksınız!

Bir telefon ya da cep telefonu denildiğinde genellikle akla ilk gelen şey cam bir tabaka, yani ekrandır. Ancak görünüşe göre artık bir telefon görüşmesi yapmanın en uygun fiyatlı yolu bir akıllı saat edinmek (bir cep telefonu ile akıllı saat arasındaki Bluetooth bağlantısından bahsetmiyoruz).

Piyasada, SIM kartı takılabilen ve telefon görüşmeleri yapmanıza imkan veren birçok akıllı saat çeşidi bulunuyor. Gearbest’te 8.99 dolardan (yaklaşık 54 TL) satışa sunulan ve siyah, beyaz, kırmızı ve mavi renk seçeneklerine sahip olan LEEHUR V8 de (Fransızca’daki L’heure kelimesine dayanan ve zaman anlamına gelen bir sözcük) bu akıllı saatlerden biri.

LEEHUR V8, gücünü Mediatek MTK6261D yonga setinden alıyor. 64MB RAM ve 128MB depolama alanıyla gelen cihaza microSD kart takılarak hafıza kapasitesi 32GB’a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı saatin ekranı ise 1.22 inç 240 x 240 piksel çözünürlük sunan bir dokunmatik ekrandan oluşuyor.

Bluetooth 3.0 ile gelen cihazın ön kısmında 1.3MP çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Paslanmaz çelik bir şasi ile gelen cihazda 380mAh’lik bir batarya bulunuyor. Akıllı saatte birçok özellik mevcut ancak bunun sadece 8.99 dolarlık (yaklaşık 54 TL) bir cihaz olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani cihazda bir şeylerin yanlış gitme ihtimali az değil.

LEEHUR V8’in GPRS/2G spektrumunda çalıştığını, yani 3G yerine 2G teknolojisini desteklediğini belirtelim. Akıllı saatin pil ömrü muhtemelen zayıf ve su geçirmezlik özelliğine de sahip değil. Ayrıca cihazın bazı özellikleri iPhone’larda çalışmıyor çünkü App Store’da bunun için bir uygulama bulunmuyor.