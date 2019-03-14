Dünyanın En Ünlü Kedisinin Neden Böyle Göründüğü Anlaşıldı

Lil Bub isimli 8 yaşındaki bir kedi, dili doğuştan dışarıda olduğu için diğer kedilerden daha farklı bir görünüme sahip. Lil Bub’ın sıra dışı görüntüsü, zamanla onu dünya çapında tanınan şöhretli bir kedi haline getirdi. Kedinin uzun zamandır merak konusu olan bu özelliğinin genetik bir hastalıktan kaynaklanabileceği ortaya çıktı.

2011 yılında doğan Lil Bub’ı dünyanın en ünlü kedisi olarak tanımlayabiliriz. Diğer kedilerden oldukça farklı ve kendisine has bir görünümü olan bu kedinin Instagram’daki takipçi sayısı 2 milyonu geçmiş durumda.

Dili doğuştan dışarıda olan ve popülaritesini de bu özelliğine borçlu olan fenomen kedi, yıllardır sevimli ve komik halleriyle insanların yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Lil Bub’ın sosyal medyada çok paylaşılan videolarından birisine denk gelen iki biyolog, kedinin bu görünümüne neyin sebep olduğunu merak etti. Darío G. Lupiáñez ve Daniel Ibrahim adlı biyologlar, meraklarını gidermek için bu kediden kan örnekleri almak istedi.

Sevimli kedinin sahibi, biyologlara olumlu yanıt verdi ve kan örneklerini onlara gönderdi. Biyologlar yaptıkları testler sonucunda Lil Bub’da iki farklı genetik bozukluk olduğunu tespit etti. Böylece fenomen kedinin kendine has bu görünümünün genetik bozuklardan kaynaklandığı bilimsel olarak ispatlanmış oldu.

Lil Bub’un testleri sırasında ortaya çıkan bir diğer ilginç detay ise, kedinin büyük bir olasılıkla ünlü yazar Ernest Hemingway’in kedisinin soyundan gelmesi. Biyologlar, Lil Bub’ın Hemingway’in kedisi ile aynı atadan geldiğini tahmin ediyor.