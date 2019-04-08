Dünyanın En Uzun Elektrikli Araç Yolculuğu Tamamlandı

Elektrikli araçların hayatımızdaki ağırlıklarını yavaş yavaş artırdığı şu günlerde, Avustralya’dan çok ilginç bir rekor haberi geldi. Hollandalı bir bilim insanı, Volkswagen marka elektrikli aracıyla 95.000 kilometre yol kat ederek, dünyanın en uzun elektrikli otomobil yolculuğuna imza attı.

2016 yılında elektrikli araçların kullanımını artırmaya yönelik “Plug Me In” adlı bir kampanya başlatan Hollandalı bilim insanı Wiebe Wakker, dünyanın en uzun elektrikli otomobil yolculuğunu resmen tamamlandı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan, Avustralya’nın Sidney kentine uzanan üç yıllık yolculuğunda tam 95.000 kilometre yol kat eden Wakker, aralarında Türkiye’nin de olduğu 33 ülkeden geçti.

1119 günün ardından Sidney'e varan Hollandalı bilim insanı, yemek, barınma ve şarj ihtiyaçlarını gönüllülerin bağışları ile Adobe ve Canon gibi teknoloji devlerinin sponsorluklarıyla karşıladı.

Volkswagen Golf’u elektrikli bir araca dönüştüren Wakker, yolculuk boyunca yalnızca 200 dolar harcadı.

Hollandalı bilim insanı, dönüştürülmemiş bir Golf ile yolculuğunu tamamlamış olsaydı, yaklaşık 6.785 litre benzin almak zorunda kalacaktı. Bu da ABD’deki ortalama benzin fiyatlarına göre 4.552 dolara tekabül ediyor.

Elektrikli araçlar piyasanın hakimi olmaktan hala oldukça uzak; ancak uygun fiyatlı ve çevre dostu olmaları sebebiyle gelecekte çok daha önemli bir yere sahip olacaklar. Daha katı emisyon kuralları, artan benzin fiyatları ve küresel iklim değişikliği gibi faktörler, otomotiv endüstrisinin dijital dönüşümünü daha da hızlandırabilir.

Yapılan araştırmalar, Avrupa'daki elektrikli otomobil sayısının 1 milyonu aştığını gösteriyor. Avrupa'da en fazla elektrikli araç satan ülke Norveç olurken, onu sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa takip ediyor.