Dünyanın En Uzun Elektrikli Otobüsü ile Tanışın

Çin merkezli bir otomobil üreticisi olan BYD Auto, 250 yolcu kapasiteli dünyanın en uzun elektrikli otobüsünü tanıttı.

Tamamen elektrikli bir motora sahip olan BYD Auto K12A adındaki otobüs, 250 kişilik yolcu kapasitesiyle türünün tek örneği konumunda. Görünüşü itibarıyla kırmızı bir tırtılı andıran elektrikli otobüs, saatte 70 kilometre hızla seyahat edebiliyor.

BYD Auto, 27 metre uzunluğunda olan aracın, dünyanın en uzun elektrikli otobüsü olduğunu söylüyor.

Ell bus más grande de la historia de los eléctricos, el BYD K12A hecho para @transmilenio y otros sistemas BRT del mundo, evitará 193 tons de CO2 equivalentes a sembrar 8.900 árboles 🌳 pronto transmitiremos desde nuestra casa matriz @Shenzhen China @BYD #bus #Colombia pic.twitter.com/pU3oRc93MB — BYD Eléctricos Col (@BYD_Electricos) April 1, 2019

Lansmanda konuşan BYD Auto Başkan Yardımcısı Stella Li, otobüsün şehirlerin kanayan yarası olan çevre kirliliğine karşı yenilikçi bir çözüm sunduğunu belirtti.

“K12A, sıfır emisyona sahip olması sebebiyle yolcuların sessiz ve temiz bir şekilde seyahat etmelerine imkan tanıyor” diyen Li, elektrikli otobüsler ile bakım maliyetlerinin de yarı yarıya düşüreceğini söyledi.

K12A ayrıca, bir batarya ısı yönetim sistemi, enerji rejeneratif sistemi ve akıllı tasarım dahil olmak üzere bir dizi önemli özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Ek olarak, farklı arazi türleri için 2WD ve 4WD arasında geçiş yapabilen elektrikli otobüs, bu sayede çok daha yumuşak bir sürüş deneyimi vadediyor.

BYD Auto'nun ürettiği yüzde 100 elektrikli otobüsler, enerji tasarrufu sağlayan performansları ve çevre dostu kimlikleriyle biliniyor.