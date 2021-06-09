Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2021 listesi açıklandı. Yeni Zelanda ve Japonya'nın Covid-19'u kontrol etmedeki başarısı, şehirlerini sıralamada yükseltmiş gibi görünüyor. İşte dünyanın en iyi şehirleri.

Dünya koronavirüs pandemisi ile boğuşmaya devam ederken, Yeni Zelanda’nın metropolitan şehri Auckland, The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.

EIU’ya göre bu seçim, büyük ölçüde ülkenin okulların, tiyatroların, restoranların ve diğer kültürel mekanların 22 Şubat - 21 Mart 2021 arasındaki anket döneminde açık kalmasına izin veren Covid-19′u başarılı bir şekilde yönetmesinden kaynaklanıyor.

Yeni Zelanda, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için geçen yıl birkaç hafta boyunca ülke çapında katı bir karantina uyguladı. Ayrıca uluslararası sınırlarını gezginlere kapattı.

Yaşanabilirlik endeksi, şehirleri beş geniş kategoride 30′dan fazla nitel ve nicel faktöre göre sıralıyor: istikrar, sağlık, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı.

EIU, pandemi nedeniyle sağlık hizmetleri kaynaklarına yönelik stresin yanı sıra yerel spor etkinlikleri, tiyatrolar, müzik konserleri, restoranlar ve okullarla ilgili kısıtlamalar gibi yeni göstergeler de ekledi.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2021'de değişti

Asya-Pasifik şehirleri, pandemi dünya çapında genel yaşanabilirliğin azalmasına neden olsa bile, bu yıl ilk 10 sıralamasına hakim olmuş gibi görünüyor.

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri ve 2021 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi’ne göre puanları şöyle:

Auckland, Yeni Zelanda (96,0)

Osaka, Japonya (94.2)

Adelaide, Avustralya (94.0)

Wellington, Yeni Zelanda (93,7)

Tokyo, Japonya (93,7)

Perth, Avustralya (93,3)

Zürih, İsviçre (92,8)

Cenevre, İsviçre (92.5)

Melbourne, Avustralya (92.5)

Brisbane, Avustralya (92.4)

EIU’nun küresel baş ekonomisti Simon Baptist’e göre, Covid-19′un etkisi sıralamalarda oldukça açık bir şekilde görülüyor. Ekonomist verdiği demeçte, "Covid-19 kesinlikle ilk 10 (şehir) açısından oldukça büyük bir sarsıntıya sebep oldu" dedi.

Baptist, karantinaya alınan veya anket döneminde vaka sayısında artış yaşayan şehirlerin puanlarının çeşitli kriterlerde düştüğünü ve bunun da birçok Avrupa şehrinin gerilerde kalmasına yol açtığını açıkladı. Buna, son birkaç yılda sürekli olarak en üst sırada yer alan Avusturya başkenti Viyana da dahil.

Baptist açıklamasında, "Asya, dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden bazılarına sahipken aynı zamanda en az yaşanabilir şehirlerini de barındırıyor" ifadelerini kullandı.