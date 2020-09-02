Dünyanın En Zengin 3. İnsanı Elon Musk Oldu

Koronavirüs salgını neredeyse tüm sektörleri derinden etkiledi. Ancak bazı sektörlerde ise durum tam tersi oldu. Tesla hisseleri yükselmeye devam ediyor. Elon Musk'ın dünyanın en zengin 3. insanı olduğu açıklandı.

Dünyanın En Zengin 3. İnsanı Belli Oldu

CNN'in aktardığı habere göre, Elon Musk'ın net değeri şu anda 115 milyar dolar. Elon Musk dünyanın en zengin insanları listesinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i geride bıraktı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Tesla'nın kurucusu ve CEO'su dünyanın en zengin üçüncü kişisi. Elon Musk, SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi birçok şirketin de kurucusu.

Tesla'nın hisselerinin 2020 yılında yaklaşık% 500 arttığı ve şirketin şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerinde olduğu söylenmekte. Dünyanın en iyi beş milyarderi sırası ile şu şekilde: Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve LVMH'nin Fransa CEO'su Bernard Arnault.

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