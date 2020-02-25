Dünyanın En Zengin 4. İnsanı, Tuşlu Telefonu Bırakıp Akıllı Telefona Geçti

Dünyanın en büyük holding şirketlerinden birinin CEO’su olan Warren Buffet, tuşlu telefonundan vazgeçti. Dünyanın en zenginleri arasında bulunan Buffet, ilk akıllı telefonu satın aldı.

Dünyanın en zengin 4. insanı olan Amerikalı iş adamı, hisse senedi yatırımcısı ve hayırsever Warren Buffet, şimdiye kadar tuşlu klasik telefon kullanıyordu. Geçtiğimiz günlerde CNBC kanalında yayınlanan Squawk Box programına konuk olan Buffet, ilk akıllı telefonunu satın aldığını söyledi. 89 yaşındaki milyarderin tercihi Apple’dan yana oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone 11 serisinin en uygun fiyatlı modeli iPhone 11’i tercih ettiğini açıkladı.

Warren Buffet, aynı zamanda Apple’ın en büyük hissedarlarından biri. Buffet, Apple’ın kurucusu Steve Jobs ve iPhone’la ilgili olay açıklamalarda bulunmuştu. Hem Steve Jobs hem de Tim Cook, kendisine iPhone satmak için oldukça uğraşmış ancak başarılı olamamışlar. Apple’ın başındaki isimlerin tekliflerini geri çeviren Buffet ne değişti de iPhone’u tercih etti? sorusunun yanıtını yine kendisi veriyor: “Benim iPhone aldığım gün pazar doyma noktasına ulaşmış demektir.”