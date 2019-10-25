Dünyanın En Zengin İnsanı Değişti

Amazon hisselerinde yaşanan ani değer kaybı sonrasında Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti.

İkinci Sıraya Yerleşti

24 Ekim tarihinde akşam saatlerini 1,780 dolar hisse değeri ile kapatan Amazon, bugün 1,637 dolar hisse değeri ile işlem görüyor. Amazon'un hisse değerlerinde yaşanan yüzde 8,1 oranındaki düşüş CEO Jeff Bezos için de önemli bir kayıp nedeni oldu.

Bloomberg Milyardarlar Endeksi, Jeff Bezos'un net servetini 102,8 milyar dolar seviyesinde gösteriyor. Bezos tek gecede kaybettiği milyar dolarlar ile birlikte dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti ve ikinci sıraya geriledi.

Bill Gates şu an 107 milyar dolar serveti ile Bezos'u 5 milyar dolar geride bıraktı ve listenin zirvesine yerleşti.

Tek gecede yaklaşık 9 milyar dolar kaybeden Bezos, şu an listede hala zirvede gözüküyor. Sıralama güncellemeleri her işlem gününün sonunda yapıldığı için Bezos yeni yerini bugün piyasa kapanışından sonra alacak.

Jeff Bezos Kimdir?

Dünya genelinde en çok kullanılan e-ticaret sitelerinden birisi olan Amazon'un kurucusu ve sahibi olan Jeff Bezos, 2018 yılında 100 milyar dolar sınırını aşarak dünyanın en zengin insanı olmuştu. Time Dergisi tarafından 1999 yılında 'Yılın Kişisi' olarak seçilen Bezos, şu an 55 yaşında.